Quanti di noi vorrebbero dimostrare qualche anno in meno? Soprattutto quando i primi segni sulla pelle iniziano a farsi vedere e quando inevitabilmente cominciamo ad entrare nei fatidici “anta”. Non diamo importanza alle prime rughe se scegliamo uno di questi 7 tagli di capelli perfetti per sentirsi più giovani e alla moda. Sicuramente il modo in cui portiamo i capelli è il nostro biglietto da visita.

È proprio per questo motivo che, trovare tagli e acconciature più adatti alla conformazione del nostro viso e alla nostra fisicità, ci permetterà di dimostrare qualche anno in meno. Inoltre, tenere i capelli curati ci permetterà di averli anche sani e forti.

È bene, però, precisare una cosa: la colorazione

Partiamo dal presupposto che il colore più adatto a noi e quello che ci farà sembrare più giovani è senza ombra di dubbio il nostro colore naturale. Quando si raggiunge una certa età, andare a snaturare la nostra immagine con tinte e colorazioni eccessive ci farà ottenere l’effetto opposto.

Se abbiamo qualche capello bianco, possiamo coprirlo mantenendo però il nostro colore naturale. Se, invece, i capelli grigi sono tanti o addirittura tutti, è bene lasciarli come sono. Consideriamo il fatto che, ad oggi, anche i teenager si decolorano i capelli per avere una chioma d’argento. Quindi, chi li ha al naturale, perché dovrebbe coprirli? Tutto sta nel saperli portare ed è qui che entrano in gioco le acconciature e i tagli di capelli.

Il bob

Senza dubbio un taglio sbarazzino che sta bene sia alle giovanissime che alle donne più in là con l’età. Questo taglio va bene sia per i capelli lisci che per chi ha i ricci, è possibile renderlo più particolare allungando le punte davanti ed accorciando più il dietro.

Spettinato con frangia laterale

Uno stile adatto a chi ha l’animo un po’ rock. Può andar bene sia per le medie lunghezze che per quelle più importanti. La frangia laterale donerà al nostro viso un effetto davvero deciso ed energico.

Il Pixie

Un taglio più impegnativo in quanto ci vuole davvero coraggio nel farlo, soprattutto per chi fino ad ora ha sempre portato i capelli lunghi. Se abbiamo trovato la forza per “darci un taglio” ci ritroveremo con dei capelli cortissimi, facilmente gestibili e che ci faranno dimostrare moltissimi anni in meno. Soprattutto se i primi “anta” li abbiamo superati ormai da un pezzo.

Corto spettinato

Taglio adatto soprattutto a chi ha i capelli fini e fragili. Un taglio corto con diverse lunghezze e lasciato molto spettinato donerà un effetto giovanile a chi lo porta. Molto facile da pettinare, proprio perché è un taglio del tutto caotico, e adatto a qualsiasi tipo di viso

Ecco invece alcune acconciature che ringiovaniscono

Coda alta

Chi ha il capello lungo, raccoglierlo in una coda alta donerà un effetto più giovanile al nostro portamento. La coda alta ci farà sembrare anche più slanciate e snelle.

Chignon morbido

Raccogliere i capelli in uno chignon morbido, ad effetto spettinato, ci darà un’aria sbarazzina e dimostreremo, così, qualche anno in meno. Un’acconciatura che permetterà di dare risalto ai nostri punti di forza che potrebbero essere gli occhi o le labbra.

Corona di treccia

Fare una treccia e passarla sopra la testa come se fosse una corona. Questo ci farà sembrare ancora più giovani anche perché c’è un piccolo trucchetto da seguire. Il trucco è quello di tirare un po’ la treccia donando al nostro viso un effetto lifting naturale.