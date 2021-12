Con questa ricetta spettacolare ma semplicissima stupire gli ospiti sarà un gioco da ragazzi. Una preparazione ideale per decorare con gusto le tavole imbandite delle festività natalizie. Un “centrotavola” che farà leccare i baffi con una spesa davvero piccolissima. Fragrante fuori e dal cuore cremoso e saporito, questa ricetta fa parte di quegli antipasti dal successo assicurato.

Pasta sfoglia e squisite prelibatezze

Le qualità e gli utilizzi della pasta sfoglia sono note a tutti. Versatile e pratica, è la base perfetta per moltissimi piatti sia dolci che salati.

Con questa preparazione a base di acqua, farina e burro sono quasi infine le pietanze da poter creare.

Dunque, perché accontentarsi della solita torta salata se con pasta sfoglia, salumi e formaggi possiamo servire un capolavoro in 5 minuti?

Per Natale è perfetta! Ecco la stella salata da preparare al volo prima di sedersi a tavola.

Ingredienti per 8 persone

2 rotoli tondi di pasta sfoglia;

200 grammi di ricotta;

10 fette di pancetta, prosciutto o altri salumi;

10 fettine di scamorza affumicata q.b.;

1 tuorlo;

olive nere, semi di sesamo, semi di papavero e origano q.b.

Procedimento

Per realizzare la nostra golosissima stella di Natale salata basterà srotolare il rotolo di pasta sfoglia direttamente in una teglia da forno. Poi, farcire prima con la ricotta e la pancetta o qualche altro salume preferito. Poi, aggiungere le olive e la scamorza. Coprire tutta la base e poi adagiare e far combaciare perfettamente il secondo rotolo di sfoglia al primo.

A questo punto, ritagliare con l’aiuto di un coltello, 8 spicchi come per creare dei triangoli ma senza arrivare verso il centro. Per facilitare il lavoro si potrebbe anche adagiare una tazza capovolta al centro della base e poi con il coltello tagliare fino al bordo. In questo modo, il centro sarà perfettamente circolare.

Successivamente, rimuovere la tazza, prendere 2 spicchi alla volta e girarli verso l’esterno.

In questo modo si verranno a creare i lati della stella. Spennellare con il tuorlo d’uovo e decorare con l’aggiunta dei semi. La preparazione prevede 5 minuti di lavoro.

A questo punto far cuocere in forno già caldo alla temperatura di 200° C, impostando la modalità statica per circa mezz’ora. Ed ecco svelato il perché accontentarsi della solita torta salata se con pasta sfoglia, salumi e formaggi possiamo servire un capolavoro in 5 minuti.