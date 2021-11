Impossibile non ammettere che amiamo i nostri capelli e, soprattutto negli ultimi anni, impossibile non prendercene cura. Abbiamo a disposizione shampoo per ogni tipologia di capello, integratori per i periodi di stress e centri specializzati per problematiche più gravi. Insomma, non ci manca proprio nulla per questa parte del nostro corpo che adoriamo mostrare tutti i giorni.

Un amore che parte da lontano, dai tempi antichi, dove avevano già rilevanza addirittura vitale. Basti pensare che una maggiore lunghezza significava più forza e all’opposto, purtroppo, chi era calvo veniva considerato debole. Esempio mitologico per eccellenza è la forza di Sansone racchiusa nei suoi capelli. Nella storia invece ricordiamo gli indiani d’America che, attraverso lo scalpo, annullavano i loro nemici.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Purtroppo, però, è proprio questa loro importanza storica che ha portato, fino ai giorni nostri, dicerie a cui molti tutt’ora credono. Infatti, molti credono che sia la luna altri una spuntatina ma ecco cosa fa crescere sani e forti i capelli.

Verità o bugia?

Con il passare del tempo, le dicerie, vere o false lo scopriremo tra poco, che si sono susseguite fino ad oggi sono numerosissime. E se non sembrano così tante facciamo qualche esempio per rinfrescare la memoria.

Lavarsi quotidianamente i capelli li rovina? Tagliarli in una determinata fase del ciclo lunare è meglio? Esiste il phon perfetto e un suo uso ideale? Queste sono soltanto 3 delle tante domande senza, per ora, risposta legate al mondo dei capelli e la loro cura.

Molti credono che sia la luna altri una spuntatina ma ecco cosa fa crescere sani e forti i capelli

In questo paragrafo andiamo, nel dettaglio, a sfatare o confermare i vari miti che ruotano attorno ai capelli così da fare chiarezza.

Lavaggi frequenti: contrariamente a quanto abbiamo sempre creduto, lavare i capelli quotidianamente non rovina la chioma. Ciò che, invece, potrebbe danneggiarla è l’uso di prodotti di scarsa qualità o lavarli con l’acqua troppo calda.

Luna: forse uno di quei miti a cui molti/e credono è recarsi dal parrucchiere quando questo satellite è in fase crescente. Ma questa è davvero una falsità, in quanto i capelli non ricevono nessun aiuto dalla Luna.

Prodotti specifici: il loro compito lo svolgono, invece, egregiamente se, naturalmente, ce li facciamo consigliare da un esperto.

Phon: questo elettrodomestico non è nemico della nostra chioma solo se lo usiamo in maniera consona. Evitiamo di tenerlo troppo vicino e alla temperatura più calda sperando di fissare meglio la nostra acconciatura. Anzi, molti sottovalutano la funzione “aria fredda” che è proprio la più adatta per la messa in piega.

Spuntatina: come per la Luna anche questa azione di tagliare le punte per crescere meglio i capelli è sbagliata. Questo perché la crescita del pelo avviene dell’interno, il follicolo, che esclude quindi totalmente le punte come parte di sviluppo del capello.

Pettine: dulcis in fundo una verità che riguarda lo stress dei nostri capelli. La spazzola è consigliabile utilizzarla con parsimonia e leggerezza. Per i nodi meglio usare le dita delle mani o, meglio ancora, un balsamo.