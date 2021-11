È inevitabile, quando il caldo finisce ed arriva l’inverno le bollette aumentano, a malincuore di tutti noi.

Ma d’altra parte, cosa dovremmo fare davanti alle tremende sferzate del freddo se non accendere i riscaldamenti? Ebbene, per quanto lecito, non sempre le modalità di utilizzo degli impianti di riscaldamento si rivelano le più adeguate. Tant’è che ci sono brutte notizie per chi usa così il riscaldamento perché aumenterebbe la bolletta distruggendo la caldaia.

Tuttavia nel corso della lettura scopriremo che non sono solo i tanto temuti riscaldamenti a far schizzare le bollette alle stelle, quanto alcune abitudini errate.

Modificandole, infatti, vedremo come potremmo non vedere mai più bollette salate con queste soluzioni pratiche per risparmiare una valanga di soldi.

Bolletta dell’acqua

Se la bolletta dell’acqua tende a lievitare senza controllo, forse, sarebbe il caso di modificare qualche abitudine. Innanzitutto, anche se intuitivo, sarebbe indispensabile preferire le docce al bagno, gesto che può farci risparmiare una bella somma di denaro senza accorgerci. Se invece già siamo soliti fare la doccia rispetto al bagno, potremmo ottenere un maggiore risparmio senza rinunciare al comfort installando semplici supporti. Alcuni soffioni per doccia miscelano acqua e aria garantendo un getto potente ma una sensibile riduzione dei consumi.

Se infatti una doccia comune consuma circa 20 litri di acqua al minuto, installando i soffioni potremmo utilizzarne poco più della metà.

Altra opzione sono i regolatori di flusso, che al prezzo di medio di 4 euro, riducono il flusso di acqua ma non la potenza del getto.

Risparmio con la lavatrice

A meno che non apparteniamo alla categoria di tradizionalisti che ancora desidererebbe lavare i panni al fiume, fare le lavatrici è difficilmente evitabile. La lavatrice è probabilmente l’elettrodomestico più utilizzato in casa e, purtroppo, anche tra quelli che consumano di più. Pertanto è consigliabile prediligere basse temperature di lavaggio quando possibile e magari programmi ECO, ma non finisce qui.

Il risparmio potrebbe partire anche dalle dosi utilizzate di detersivi, saponi e ammorbidenti.

Proviamo ad utilizzare metà del sapone che generalmente utilizziamo e aggiungiamo al lavaggio del bicarbonato per far brillare i colori e dell’aceto in sostituzione all’ammorbidente e contro i cattivi odori.

Mai più bollette salate con queste soluzioni pratiche per risparmiare una valanga di soldi

Inoltre, sarà utile individuare gli orari di lavaggio dei panni prediligendo orari mattutini o notturni.

Infatti le fasce orarie più economiche per i lavaggi sono quelle che vanno dalle 7 alle 8 del mattino e dalle 19 di sera in poi. Inoltre il costo dei lavaggi si riduce ulteriormente se questi vengono effettuati durante il fine settimana o nei giorni festivi.

