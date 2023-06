Non ci sono pericoli a Wall Street: ecco cosa guardare

La BCE alza i tassi e lo farà probabilmente ancora. La FED invece si è fermata, e forse lo farà ancora per un pò, se non per tutto questo ciclo economico. Tutto sembra procedere per il meglio, e su vari settori geoconomici si assiste a una certa distensione. Tutto sembra pronto per far correre il Toro che è uscito dal recinto da qualche mese. E pochi se ne sono accorti, forse quasi nessuno. La storia dice: non ci sono pericoli a Wall Street, e allora perchè fasciarsi la testa?

Le paure

La tecnica della PNL (Programmazione neuro linguistica) studia la mente umana e su come essa spesso, molto spesso, sia sospesa fra passato e futuro, e sia mossa da paure di fatti che nel 99% dei casi non si avvereranno. Molti addetti ai lavori e parti in gioco, continuano a guardare alla curva dei rendimenti inclinata e ad attendere una severa recessione economica. E non mollano, anche se di volta in volta i dati macroeconomici indicano un possibile atterraggio morbido dell’economia.

La storia poi, che come aveva studiato Vico, principalmente si ripete, dopo i primi 27 mesi del decennio, ritiene che con elevate probabilità inizio un pluriennale rialzo dei mercati azionari internazionali.

Quali sono i livelli che al momento avvalorano questa tesi?

La tendenza di lungo termine rimarrà rialzista nei prossimi 1/2 mesi se si assisterà a chiusure mensili superiori a:

Dow Jones

32.586

Nasdaq C.

11.798

S&P500

4.048.

Torniamo al breve termine.

Non ci sono pericoli a Wall Street: i livelli da monitorare

La giornata di contrattazione di giovedì 14 giugno si è chiusa in forte rialzo per i listini americani, e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

34.408,06

Nasdaq C.

13.782,82

S&P500

4.425,84.

Il rialzo dovrebbe continuare per i prossimi 2/3 giorni se si continuerà ad assistere a chiusure giornaliere superiori a:

Dow Jones

32.586

Nasdaq C.

12.889

S&P500

4.170.

Lettura consigliata

Ecco un BTP con cedola al 4% e prezzo sotto cento per investire con profitto in titoli di Stato