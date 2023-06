Case anche a 60.000 euro in uno dei borghi toscani più belli d’Italia dov’è facile incontrare cantanti e attori internazionali

Chi ama la Toscana e sogna di vivere in uno dei suoi borghi, non potrà lasciarsi scappare una delle tante offerte immobiliari. Case anche a 60.000 euro a Cortona? Ma bisognerà affrettarsi ed ecco perché.

L’Italia è ricca di paesi e località meravigliose che incantano i turisti di tutto il Mondo lasciando un ricordo indelebile negli occhi e nel cuore. Sono tanti infatti gli stranieri che dopo aver visitato il nostro Paese decidono di trasferirsi o di acquistare una seconda casa dove trascorrervi le vacanze. Acquistare una casa in località strategiche, vicine al mare, alla montagna, a città d’arte o universitarie talvolta può essere davvero un affare.

Piuttosto che tenere i soldi fermi sul conto e perdere il loro potere d’acquisto, investire sul mattone potrebbe essere la soluzione migliore e meno rischiosa. Un bene immobile infatti non perde valore nel tempo e oltre a diventare il luogo delle vacanze, può mettersi a rendita. Potremmo magari fittarlo per lunghi o brevi periodi a seconda delle nostre esigenze. Le offerte sul mercato sono davvero tante, basta solo decidere il posto che preferiamo e cercare sui vari siti immobiliari. Per chi ama il mare della Sardegna, ad Orosei si possono trovare case al mare anche a 43.000 euro. Ma anche in Puglia ci sono delle occasioni davvero imperdibili. In particolare possono trovarsi case a soli 35.000 euro ad Aradeo un bellissimo borgo vicino a Gallipoli, nel paese dell’amatissima Emma Marrone.

Case anche a 60.000 euro a Cortona un incantevole borgo toscano al confine tra Umbria e Toscana

Occasioni imperdibili non sono soltanto in Puglia e in Sardegna ma anche in uno dei borghi più belli d’Italia, ovvero a Cortona. Un Comune in Provincia di Arezzo che sorge in una posizione strategica che consente con brevi spostamenti di raggiungere importanti centri culturali ed artistici. Ad esempio con circa 40/50 minuti d’auto si può raggiungere Arezzo, in un’ora circa Perugia e con circa un’ora e mezza d’auto raggiungere Firenze. Spulciando tra i vari siti di offerte immobiliari, in questo meraviglioso borgo potremmo acquistare case anche a 60.000 euro.

In particolare sul sito Immobiliare.it, vi sono diversi immobili all’asta, come un appartamento di circa 125 mq. L’immobile si trova nella frazione di Camucia in via Vittorio Veneto ed è composto da 6 camere da letto, 2 bagni e una cucina abitabile. L’appartamento è in buono stato, abitabile e fornito di riscaldamento autonomo. La data fissata per la vendita è per il prossimo 21 luglio, pertanto gli interessati dovranno affrettarsi. Ancora in un’altra frazione di Cortona, in particolare a Monsigliolo, vi è un altro immobile all’asta ad euro 46.464, la cui data di vendita è fissata al 26 luglio. Si tratta di un appartamento su 2 livelli di circa 110 mq. Al primo piano troviamo una cucina-soggiorno, disimpegno, camera, bagno e terrazzo. Mentre al secondo piano, un disimpegno, 2 camere, bagno e terrazza.

Cosa vedere in questo meraviglioso borgo toscano

La bellezza di questo borgo incanta proprio tutti e sono tante le celebrità italiane e internazionali che ne rimangono affascinate, come Shakira, George Clooney. Cortona si sviluppa su una collina a circa 600 metri d’altezza regalando uno splendido panorama sul paesaggio della Valdichiana. Il simbolo della città è il Palazzo Comunale sito in Piazza della Repubblica costruito sulle rovine dell’Antico Foro Romano, caratterizzato dalla suggestiva torre con l’orologio.

Ma le sue bellezze architettoniche non si esauriscono qui, infatti sulla Piazza sorge il Palazzo del Capitano del Popolo, mentre a Piazza Signorelli può ammirare Palazzo Casali. Infine nella parte sud-est della città, si trova Piazza Garibaldi, al cui centro vi è l’obelisco dedicato a Garibaldi. Da qui ci si può godere di un panorama su tutta la Valdichiana. Dopo tutte queste meravigliose, non si potrà rinunciare ad un delizioso bicchiere di vino accompagnato dalle specialità culinarie di questa terra meravigliosa.