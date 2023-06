Chiuso il collocamento del neo BTP Valore, sul mercato non cambia la strategia di fondo del piccolo risparmiatore. Ossia ricercare prodotti in grado di proteggere e remunerare “a sufficienza” (concetto alquanto relativo e personale) il capitale investito. Non è facile, ma sul mercato le occasioni per attuare le proprie strategie di investimento non mancano. Al riguardo, per esempio, ecco un BTP con cedola al 4% e prezzo sotto cento per investire con profitto in titoli di Stato.

Si tratta di un bond di Stato che offre al contempo due vantaggi. Da un lato gli interessi lordi annui sono maggiori del rendimento medio lordo (premio fedeltà incluso) offerto dal BTP Valore collocato giorni fa. Dall’altro offre al risparmiatore l’occasione di acquisto di un BTP sotto cento grazie agli attuali corsi di mercato.

Cedola lorda annua

Il titolo di Stato in questione ha codice ISIN IT0003934657 e scadrà il 1° febbraio 2037 (emesso il 1° agosto 2005). Una durata residua di 13,63 anni, quindi, che in teoria presta il fianco a diverse strategie d’investimento. Prendiamo il caso del cassettista, per esempio, cioè di chi compra (in emissione e non) e mantiene in portafoglio fino a scadenza.

L’emittente ha previsto per questo bond interessi lordi annui al 4%, pari a una cedola netta semestrale dell’1,75%. In pratica investendo 10mila € sullo strumento si ricevono 175 € netti ogni 6 mesi, e precisamente il 1° febbraio e il 1° agosto di ogni anno fino a scadenza. Si tratta di una discreta rendita periodica, quindi, adatta a chi cerca un investimento capace di battere l’inflazione di lungo periodo (il 2%, secondo la BCE).

Non solo, ma c’è da dire che attualmente il bond quota sotto cento. Stamane infatti scambia sui 97,25 centesimi, pertanto il rendimento netto annuo è del 3,767%. Cumulando cedole ed extrarendimento e spalmandoli per la vita residua sarebbe come guadagnare 188,35 € netti a semestre su ipotetici 10mila € investiti.

Il titolo, tuttavia, si presta ad essere interessante anche per chi ha una vision parzialmente speculativa senza per forza essere un trader in senso stretto. Cioè il titolo presta il fianco alla speranza di poterlo rivendere a un prezzo maggiore dell’attuale anche prima del 2037. Ad esempio a inizio anno il bond scambiava a 93 centesimi e si è portato poco oltre i 101 a metà gennaio. Nei mesi a seguire poi è disceso e risalito più volte fino ad oggi.

Tuttavia, in questi casi è bene mettere in preventivo almeno due elementi molto, molto importanti.

Primo, che in futuro magari potrebbero servire anche anni, e non mesi, prima di rivenderlo a un prezzo maggiore dell’attuale. Come pure potrebbe essere di acquistarlo oggi a 97,25 e di ritrovarselo tra un anno a 85 o anche a un prezzo molto più basso. Perché no? Fino a scadenza il corso del bond sarà libero di fluttuare sul mercato in tutti i prezzi che gli operatori riterranno congruo per lo strumento. Tutto dipenderà dalle future dinamiche dei mercati, spesso più imprevedibili di quel che possano apparire a prima vista.

Pertanto, secondo punto, si tratta di una strategia operativa adatta solo ed esclusivamente a chi ha un profilo di rischio medio-alto. Tradotto, non è affatto adatta al semplice cassettista o a chi ha un profilo di rischio basso o nullo. In questi casi, infatti, forse sarebbe meglio considerare strumenti come i conti deposito o i buoni postali, giusto a titolo di esempio. Quest’ultimi, in particolare, hanno subito da una decina di giorni un aumento dei rendimenti su alcune scadenze.