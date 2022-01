Il 2022 probabilmente lascerà alle spalle i minimi dei mercati per diversi anni. Come stiamo scrivendo su queste pagine dallo scorso anno, il 2021 e il 2022, sono anni dove accumulare posizioni al rialzo e mantenere poi per diversi anni.

Cosa comprare? L’indice azionario mondiale e qualche titolo sottovalutato.

Il nostro Ufficio Studi, da diversi mesi continua a monitorare con grande attenzione 2 titoli nel settore cemento e calcestruzzo. Essi sono Buzzi Unicem e Cementir. Oggi ci occuperemo del primo.

Qual è la nostra raccomandazione?

Non ci sarà momento più propizio di questo per mettere Buzzi Unicem nel proprio portafoglio.

Il titolo (MIL:BUZ) ha chiuso la seduta dell’11 gennaio al prezzo di 19,35 in rialzo dello 0,89% rispetto alla seduta precedente. Nel corso dell’anno 2021, ha segnato il minimo a 17,96 e il massimo a 24,06.

Analisi sommaria di bilancio

La società capitalizza a Piazza Affari 3,7 miliardi di euro e insieme alle sue controllate, produce, distribuisce e commercializza cemento e calcestruzzo.

Le raccomandazioni degli altri analisti (16 giudizi) stimano un fair value a 27 euro per azione. I nostri calcoli invece, basati sullo studio delle voci di bilancio degli ultimi 4 anni, portano a un prezzo obiettivo in area 41 euro circa.

La nostra strategia di investimento

La tendenza di breve, medio e lungo termine è rialzista e i nostri oscillatori si sono posizionati da un paio di settimane, in un modo che è propedeutico a un’esplosione rialzista. Ci sono tutti i presupposti quindi per lasciare definitivamente alle spalle la recente fase di ribasso.

I livelli da monitorare

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore ai 19,005 saranno possibili ulteriori rialzi nei prossimi 1/3 mesi verso l’area 22,77 e poi 24,06. Un primo indizio ribassista si formerebbe invece con una chiusura giornaliera inferiore a 19,09.

Il nostro giudizio rimane inalterato ed è Strong Buy Long term.