Come più volte scritto nei report dell’Ufficio Studi, il titolo in questione ha un potenziale rialzista enorme che negli ultimi mesi non riesce a mettere in campo. Quindi, Cementir potrebbe essere uno dei titoli top di Piazza Affari nel 2022.

D’altra parte una performance del genere non sarebbe una novità. Negli ultimi cinque anni, infatti, il titolo ha sempre fatto meglio sia della media del settore di riferimento che dell’indice italiano. Solo negli ultimi tre mesi le azioni Cementir stanno stentando facendo peggio dei competitors.

Questo andamento, però, non deve preoccupare in quanto ci sono tutti i presupposti per un’immediata ripartenza al rialzo. D’altra parte il ribasso dai massimi storici è stato solo del 20%. Inoltre, le quotazioni si sono fermate sui primi supporti utili senza neanche raggiungere il I obiettivo di prezzo della proiezione ribassista in corso. Di questo, però, ci occuperemo nella prossima sezione.

La valutazione del titolo Cementir

Dal punto di vista dei fondamentali Cementir è fortemente sottovalutato. La società gode di interessanti multipli di guadagno. Con un rapporto prezzo/utili di 10,84 per 2021 e di 9,76 per 2022, la società è tra le più economiche sul mercato. Inoltre, qualunque sia la metrica considerata il titolo risulta essere sottovalutato in termini di multipli di mercato.

Secondo il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, il titolo risulta essere sottovalutato di oltre il 50%.

Infine, ricordiamo che l’azienda gode di una posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta. Ad esempio, l’indice di liquidità, sia di lungo che di breve periodo, è superiore a 1. Inoltre il rapporto tra il debito totale e la capitalizzazione del titolo è di poco superiore al 30%.

Per gli analisti che si occupano del titolo il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 33%

Primo di concludere questa sezione ricordiamo che l’Ufficio Studi aveva inserito nel mese di novembre il titolo Cementir nella nostra Lista delle raccomandazioni al prezzo di 5,62 euro.

Cementir potrebbe essere uno dei titoli top di Piazza Affari nel 2022: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Cementir (MIL:CEM) ha chiuso la seduta del 6 gennaio a quota 8,40 euro in ribasso dello 0,83% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è ribassista, ma la tenuta del supporto in area 8,25 euro lascia ben sperare per il futuro. Una conferma in tal sensi si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 8,68 euro. In questo caso sarebbero possibili ritorni in area 9,17 euro. Una chiusura superiore a questo livello, poi, aprirebbe le porte al raggiungimento di area 11,6 euro, massima estensione del potenziale rialzo.

Qualora, invece, si dovesse continuare al ribasso l’obiettivo più vicino è quello in area 7,55 euro (I obiettivo di prezzo). L’obiettivo successivo, poi, si trova in area 5,72 euro. La massima estensione del ribasso, invece, si trova in area 3,89 euro (III obiettivo di prezzo).