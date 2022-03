Ci sono tanti oggetti e alcuni punti della casa che sono molto esposti al rischio di sporcarsi. Tra questi troviamo, ovviamente, la tovaglia della sala da pranzo, dove basta rovesciare una goccia di vino per fare una bella macchia. Quando queste cose succedono, bisogna agire subito e farlo nel modo giusto.

Vediamo quindi come fare in caso ci capiti di sporcare la tovaglia durante un pasto. Non ci preoccuperemo più delle macchie di cibo una volta che inizieremo a seguire questi passi.

La procedura da seguire

Dobbiamo cercare di pulire le macchie subito dopo che la tovaglia si è sporcata. Questa prima azione probabilmente non cancellerà la macchia, ma almeno renderà più semplice la pulizia successiva. Prima di utilizzare qualunque prodotto comunque leggiamo le etichette e cerchiamo di capire quanto è delicata la nostra tovaglia.

Appena sporchiamo, prendiamo un coltello o un cucchiaio e rimuoviamo subito i residui solidi di cibo. Poi prendiamo un bicchiere d’acqua e sciogliamoci un pizzico di bicarbonato di sodio. Non strofiniamo assolutamente la macchia o la ingrandiremo solamente. Tamponiamo gentilmente l’area sporca con la nostra soluzione e poi mettiamo un po’ di bicarbonato ad agire direttamente sulla macchia.

Non ci aspettiamo che faccia miracoli, ma dovrebbe già aiutare per un successivo trattamento. Questo metodo è particolarmente utile per macchie di vino o cioccolato.

Non ci preoccuperemo più delle macchie di cibo sulla tovaglia quando scopriremo questi metodi per farle sparire rapidamente

Alcune macchie vanno trattate in modo particolare: ad esempio, per il caffè dovremmo utilizzare acqua calda e sapone di Marsiglia, al posto del bicarbonato.

Poi, cerchiamo di mettere la tovaglia in lavatrice il prima possibile, per evitare che lo sporco entri in profondità. Laviamo a temperatura alta (ma assolutamente mai oltre quella indicata sull’etichetta).

A fine lavaggio controlliamo che le macchie siano andate via. Se restano aloni, diamo una passata con sapone di Marsiglia o bicarbonato prima di mettere ad asciugare. Infatti, asciugare quando le macchie non sono ancora andate via rischia di creare aloni quasi impossibili da rimuovere.

Ancora peggio quando stiriamo: se restano aloni al momento del passaggio del ferro da stiro, il rischio è quello di fissare per sempre la macchia nel tessuto.

Insomma, per rimuovere le macchie basta un pre-trattamento, un lavaggio e un controllo post-lavaggio. In tre semplici passi possiamo dire addio alle macchie.

