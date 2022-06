Non ci pensiamo mai a quanto potremmo risparmiare in un anno non acquistando i sacchettini bio della spesa e il conto finale è clamoroso

1° gennaio 2018, una data, che a parte l’inizio dell’anno nuovo, potrebbe non ricordare nulla, ma è l’ennesima svolta dell’economia casalinga. Si tratta infatti nel primo giorno in cui siamo stati portati a utilizzare i sacchettini biologici per la frutta e la verdura al supermercato. Plastica biodegradabile e che potrebbe finire nel compost di casa, che però, è quasi sempre a carico nostro. Pensiamo in questo periodo dell’anno in cui mangiamo tanta frutta e verdura per combattere il caldo, quanti sacchettini di questo tipo portiamo a casa. E, potenzialmente, quanti centesimi in più spendiamo rispetto a qualche anno fa.

Circa 2 centesimi di euro a sacchettino sarebbe il costo che paghiamo in media nei supermercati e negli iper più comuni. Senza contare le buste della spesa vera e propria. Ebbene, la nostra Redazione ha fatto il “conto della serva”, andando a quantificare quando spendiamo e quanto potremmo risparmiare e il risultato è incredibile.

Quanto potrebbe costarci in un anno il sacchetto di frutta e verdura

Non ci pensiamo mai a quanto potremmo risparmiare in un anno tra sacchetti piccoli e grandi, facendoci venire fuori una spesa. Igienicamente il sacchettino per riporre all’interno frutta e verdura che acquistiamo rappresenta il top. Ma teoricamente, non saremmo obbligati a utilizzarlo. Capita infatti di vedere al supermercato molte signore anziane, che inseriscono tutto nel classico cartone, messo a disposizione dalla direzione del supermercato. Approfittando proprio dei cartoni, dei vassoi e delle confezioni che vanno buttate, usandoli per ospitare frutta e verdura fino alla cassa. Proviamo a fare assieme questi conti:

andiamo a fare la spesa ogni 2 giorni in media;

usando ognuna delle 2 volte almeno 4 sacchettini;

quindi in una settimana andremmo a spendere 32 centesimi, calcolando per difetto;

euro 1,28 al mese, che significa 15,36 euro all’anno.

Cifra che potrebbe sembrare insignificante, ma pur sempre calcolata al ribasso e senza il conto degli shopper veri e propri.

Non ci pensiamo mai a quanto potremmo risparmiare in un anno non acquistando i sacchettini bio della spesa e il conto finale è clamoroso

Da 5 centesimi a 10 in molti casi, nei market di città è il costo di ogni shopper, ossia busta della spesa. Riallacciamoci al conto di prima e calcoliamo di usarne 3 ogni volta:

12 sacchetti a settimana, ma essendo piccoli, forse anche di più;

624 shopper all’anno;

31 euro all’anno se costano 5 centesimi l’uno, più di 60 se li paghiamo 10 centesimi.

