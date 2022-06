L’atteso rialzo sul titolo VIMI Fasteners potrebbe avere già esaurito la sua spinta. Le attese per le prossime settimane

Dopo avere segnato un minimo in area 1,2 euro, la tenuta dei supporti ha favorito una ripartenza delle quotazioni di VIMI Fasteners. Adesso, però, l’atteso rialzo sul titolo VIMI Fasteners potrebbe avere già esaurito la sua spinta.

Come si vede dal grafico, infatti, dopo una sequenza di settimane al rialzo come non se ne erano mai viste prima nella storia del titolo, le quotazioni hanno raggiunto il II obiettivo di prezzo in area 1,48 euro. Questo baluardo, però, ha resistito alle pressioni rialziste e adesso c’è in corso un ritracciamento che fino in area 1,31 euro non dovrebbe creare problemi. Una chiusura inferiore a questo livello, invece, potrebbe aprire le porte a un’inversione ribassista i cui obiettivi potrebbero anche andare a collocarsi sotto area 1,2 euro.

Qualora, invece, il titolo dovesse proseguire al rialzo, l’obiettivo successivo potrebbe andare a collocarsi in area 1,65 euro, massima estensione rialzista della proiezione in corso.

Prima di passare alla valutazione del titolo una nota statistica. Il 13% delle sedute di Borsa non presenta scambi sul titolo VIMI Fasteners. Nel 26% dei casi, invece, gli scambi sono localizzati o nell’asta di apertura o in quella di chiusura.

La valutazione del titolo VIMI Fasteners

La società è uno di quelle più sottostimate a Piazza Affari. Il ratio “enterprise value to sales”, infatti, è di 0,64 per l’anno 2022.

Se poi si passa al rapporto prezzo/utili futuri o al Price to Book ratio scopriamo che, anche secondo questi indicatori, le azioni Vimi Fasteners sono molto sottovalutate. Anche il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una forte sottovalutazione, superiore al 50%.

Infine, anche gli analisti che coprono il titolo, secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, hanno un consenso comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione superiore all’80%.

Il titolo VIMI Fasteners (MIL:VIM) ha chiuso la seduta del 1 giugno in rialzo dell’1,81% rispetto alla seduta precedente chiudendo a quota 1,405 euro.

Time frame settimanale

