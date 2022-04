L’estate si avvicina e la voglia di vacanze si fa sempre più forte. Sole, mare e tanto relax sono le parole d’ordine per la bella stagione imminente.

Non vediamo l’ora di goderci le ferie e di prendere un po’ di sole sdraiati sull’ombrellone, ma non solo. Infatti, aspettiamo di poter indossare vestiti leggeri e di sfoggiare il nostro fisico da urlo dopo tanti mesi passati in palestra. Lunghe camminate, running in tarda sera, allenamenti mirati, tutto per rimetterci in forma e stare bene con noi stessi. C’è un problema però che affligge tante persone, uomini e donne, sportivi e non sportivi: le smagliature. Anche chi ha un fisico da urlo potrebbe soffrirne ed ecco che si cercano rimedi di tutti i tipi. Massaggi drenanti e oli speciali sono certamente tra i primi, ma c’è chi ricorre anche all’intervento di un medico.

In ogni caso, c’è un elemento fondamentale da tenere in considerazione quando si “combatte” con le tanto odiate smagliature. Potrà sembrare strano, ma ci riferiamo al loro colore, che varia in base al semplice fattore temporale. Vediamo insieme perché è così importante il colore delle smagliature per intervenire in modo efficace e duraturo.

Non ci pensa nessuno, ma per prevenire le odiose smagliature bianche dovremmo fare attenzione a questo dettaglio fondamentale

Le smagliature sono degli inestetismi della pelle che possono trovarsi in tutto il corpo, ma che normalmente sono localizzate in specifici punti.

Glutei, cosce, braccia, seno e pancia sono le parti più colpite e quelle più problematiche per tantissime donne.

Le cause della loro insorgenza sono varie e dipendono di solito da repentine variazioni di peso o da fattori genetici. In ogni caso, le smagliature potrebbero presentarsi per la prima volta durante l’adolescenza o, nei più fortunati, anche diversi anni dopo. Tuttavia, nel corso della loro permanenza, se così possiamo definirla, il loro aspetto cambia e così soprattutto il loro colore. Infatti, il colore rosso o rosa indica che il tessuto epidermico non si è ancora cicatrizzato e quindi è possibile prevenirne l’insorgenza.

Le normali fasi delle smagliature prevedono si dividono in infiammatoria, rigenerativa ed infine cicatriziale, quando raggiungono il classico colore bianco. È in questa fase che l’inestetismo è quasi impossibile da ripristinare ed ecco perché bisogna intervenire prima, quando è ancora rosa o rossa.

Non ci pensa nessuno, ma il colore delle nostre smagliature ci è utile per prevenirne gli effetti indesiderati e tanto temuti.

