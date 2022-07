Quando pensiamo agli accessori da tenere in borsa, ci vengono sempre in mente il cellulare, il portafogli e le chiavi di casa.

Non sono certamente gli unici, ma probabilmente di tratta dei più importanti. Pensiamo poi al gel disinfettante, diventato quasi obbligatorio nell’epoca della pandemia e ai fazzoletti classici e umidificati.

Alcune donne sono solite mettere in borsa anche un piccolo rossetto, altri trucchi e magari uno specchietto. Ciò che portiamo con noi dipende anche dalle dimensioni della borsa e delle nostre esigenze in quel momento. Così, una pochette non potrà certamente contenere oggetti grandi, diversamente da una shopping bag molto capiente.

A parte gli oggetti che abbiamo elencato, ve n’è un altro che pochi utilizzano o addirittura poco conosciuto. Molto piccolo e originale, è utile ed estremamente funzionale.

Vediamo di cosa si tratta e perché dovremmo averlo sempre in borsa quando usciamo.

Non ci pensa mai nessuno ma questo piccolo oggetto non dovrebbe mai mancare nella borsa di una donna

Ci riferiamo al gancio da tavolo, detto anche portaborse, che serve proprio ad appoggiare la borsa sul tavolo quando non sappiamo dove metterla.

Questo piccolo e simpatico oggetto ci consente di tenere la shopper sempre sotto i nostri occhi e non buttarla per terra. Difatti, quando mangiamo fuori o usciamo per un caffè o aperitivo, abbiamo difficoltà a trovare una sistemazione agli accessori che abbiamo addosso. Inoltre, spesso le sedie sono occupate e così ci tocca mettere la borsa ai piedi o tenerla in braccio, il che non è affatto comodo. Per non parlare della sporcizia per terra, che rischia di lasciare macchie indelebili ed è certamente antigienico.

D’altra parte, sarebbe bene averla sott’occhio, perché non si sa mai che qualche malintenzionato decida di aprirla e rubare qualcosa.

È per questo motivo che il gancio da tavolo risulta un’idea utilissima, specialmente in estate, la stagione in cui si esce di più.

Il gancio come idea regalo

Ne troviamo tantissimi in commercio e i più gettonati sono in alluminio e con simpatici disegni. Dotati di una calamita, basta appoggiarli dove vogliamo e appendere la borsa. I prezzi sono variabili, ma la maggior parte ha un costo veramente abbordabile. Intorno ai 10 euro, se non addirittura meno, possiamo scegliere il tipo, i colori e le fantasie che preferiamo.

Non solo per noi stessi, il gancio o portaborse è perfetto anche come idea regalo a basso prezzo e siamo sicuri che riscuoterà grande successo.

Non ci pensa mai nessuno, ma sarebbe il momento di acquistarlo e tenerlo sempre in borsa proprio come i fazzoletti o l’igienizzante per le mani.

