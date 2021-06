Uno degli elettrodomestici che più richiede impegno e attenzione nella pulizia è senza dubbio il forno. A causa della continua presenza di alimenti infatti è perfettamente naturale trovarci, col tempo, incrostazioni e residui di sporco. Inoltre parliamo di un luogo dove non solo mettiamo diversi tipi di ingredienti, ma che al suo interno vanno anche a modificarsi, ingrandirsi, e a rilasciare diverse componenti. Tenerlo pulito quindi diventa a volte un’impresa non proprio facilissima da portare a termine.

Quell’odore insopportabile

Oltre a tenerlo sanificato e libero da incrostazioni e calcare, in molti cercano giustamente anche di conservare il forno il più profumato possibile. Sempre a causa di tutti gli alimenti che ci inseriamo ogni giorno infatti, questo elettrodomestico alle volte emana odori davvero insopportabili. Dalla puzza di bruciato ad altre fragranze a dir poco sgradevoli. Bene, per questo motivo, scopriamo un metodo sensazionale per risolvere questo problema una volta per tutte.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Non ci dicono mai che per pulire il forno e liberarlo dalla puzza di bruciato dobbiamo usare questa spezia dal talento indiscutibile

Parliamo della cannella. Del resto che alcune spezie fossero ottime per profumare diverse parti di casa non è certo una novità, eppure in pochi conoscono questo metodo per utilizzarla contro le puzze del forno. Vediamo di che si tratta e come sfruttarlo. Dunque, dopo aver scrostato per bene l’elettrodomestico, il consiglio è quello di accendere il forno e farlo riscaldare per qualche minuto a ottanta gradi. Nel frattempo prendiamo una teglia e, dopo averla coperta con un po’ di carta stagnola, aggiungiamoci due cucchiai di cannella e uno di zucchero bianco.

A questo punto spegniamo il forno e inseriamo all’interno la teglia, e aspettiamo qualche ora per permettere alla cannella di fare effetto. Quando andremo a riaprire, verremo inebriati da un profumo piacevolissimo dato proprio dalla fragranza di questa spezia irresistibile. Ed infatti è incredibile ma non ci dicono mai che per pulire il forno e liberarlo dalla puzza di bruciato dobbiamo usare questa spezia dal talento indiscutibile.