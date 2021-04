Non importa quanto grande sia la casa dove viviamo, ci saranno sempre alcuni angoli che inevitabilmente utilizzeremo più di altri. Il motivo è semplice. Sono le stanze di casa in cui ci prendiamo cura della nostra persona, che sia lavandoci o preparandoci da mangiare. Neanche a dirlo infatti, i luoghi maggiormente frequentati in casa sono la cucina e il bagno. E non è un caso se sono proprio questi i luoghi che, più di tutti, ci fanno penare quando si tratta di pulizie domestiche. Per questo motivo nei prossimi paragrafi andremo proprio ad occuparci di un metodo di pulizia innovativo. In grado di aiutarci in questi casi. Infatti scopriremo l’inaspettata bevanda che ci permetterà di rivedere finalmente il forno libero da incrostazioni, calcare e cattivi odori.

Rimboccarsi le maniche

Ed effettivamente se è facilissimo mantenere pulita la camera degli ospiti o lo sgabuzzino, rimuovere lo sporco dalla cucina è tutta un’altra storia. Non soltanto perché ovviamente la quantità di sporcizia è maggiore, ma perché si ricrea con una velocità impressionante. Proprio per il fatto che utilizziamo gli elettrodomestici che la abitano quotidianamente. Per quanto possa essere difficile dobbiamo però trovare delle soluzioni che ci permettano di mantenere quest’ultimi puliti. Oggi vogliamo aiutare i nostri Lettori scoprendo un rimedio poco noto, ma non per questo poco efficace. Vediamo dunque l’inaspettata bevanda che ci permetterà di rivedere finalmente il forno libero da incrostazioni, calcare e cattivi odori.

Non solo al bar

Stiamo parlando di una bevanda che la maggior parte delle persone conosce solamente come un superalcolico adatto per creare ottimi cocktail. Ovvero la vodka. Eppure è molto di più di questo. Il motivo risiede nel fatto che l’alcol che la compone rende la vodka un ottimo sgrassatore, che possiamo utilizzare a nostro favore. Infatti così come abbiamo presentato in questo articolo le qualità della bevanda in relazione agli ambienti del bagno, possiamo godere dei benefici di questo superalcolico anche per eliminare le incrostazioni dal forno. Per farlo basterà prendere un panno inumidito con della vodka, e strofinarlo sulle superfici dell’elettrodomestico che presentano calcare e residui di sporco.

Potremmo restare veramente sorpresi dalla velocità con cui la sporcizia abbandonerà questi luoghi. È importante al tempo stesso sottolineare che si tratta di un rimedio di cui non bisogna abusare. Infatti, proprio come l’aceto, la vodka è un liquido con proprietà corrosive che, se utilizzato troppo spesso, potrebbe rovinare le superfici. Ma con moderazione risulterà un’ottima tecnica per vedere nuovamente il nostro elettrodomestico privo di sporco. E dunque simile ai primi mesi di utilizzo. Dunque ecco qual era l’inaspettata bevanda che ci permetterà di rivedere finalmente il forno libero da incrostazioni, calcare e cattivi odori.