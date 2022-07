Spesso le faccende di casa si rivelano una vera scocciatura, obbligatorie e routinarie ma essenziali per la pulizia e il decoro. Però ce ne sono alcune che risultano più fastidiose di altre, soprattutto quando devono essere svolte in certi periodi dell’anno. La più odiata di tutte è sicuramente stirare. Il ferro, l’asse e il vapore sono infatti una triade già odiosa di inverno, ma diventano veramente insopportabili nei mesi di giugno, luglio e agosto. Ci sono, però, dei metodi alternativi per mantenere i propri capi in perfetto ordine senza dover per forza ricorrere a questa noiosa pratica. Per fortuna non c’è più bisogno di stirare e morire di caldo grazie a questo escamotage che ci permette di utilizzare un elettrodomestico sempre più presente nelle nostre case. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Come evitare di stirare con queste alte temperature

Molti hanno sentito dire che non c’è bisogno di stirare quando si impara a stendere bene. In effetti questo luogo comune nasconde un fondo di verità. Per evitare l’odiata mansione è infatti necessario prima impostare la lavatrice sui programmi più consoni ad evitare le pieghe. Poi, una volta tolti tutti dal cestello, è obbligatorio dare ad ognuno dei panni del bucato uno scossone vigoroso ed energico, in modo da appianare le parti stropicciate semplicemente con il vigore del movimento. Infine, quando si mettono gli abiti sullo stendino è necessario fare attenzione a non arrotolarli. Un altro modo, invece, per dare una rinfrescata alle camicie è quella di appenderle in bagno. Il calore prodotto dalla doccia e dai fiotti di aria calda e la posizione verticale contribuiscono infatti a “stirarle” naturalmente.

Non c’è più bisogno di stirare grazie a questo trucco che ci permette di farlo con l’asciugatrice

In alternativa si può usare anche l’asciugatrice. Questa sta incominciando infatti ad apparire sempre più spesso all’interno degli appartamenti degli italiani, soprattutto in quelli più piccolini che non hanno uno spazio esterno per mettere ad asciugare i vestiti. In questo caso, però, nonostante il caldo, la si può sfruttare per sostituire il ferro da stiro. Basta infatti inserire al suo interno un indumento asciutto e aggiungere insieme ad esso dei cubetti di ghiaccio. Azionando un ciclo di asciugatura molto breve, la macchina scioglierà questi ultimi creando del vapore e togliendo le pieghe.

Lettura consigliata

Risparmiare sui prodotti per la lavatrice grazie a questi due ingredienti naturali che formano un ammorbidente profumato praticamente a costo zero