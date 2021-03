In questo periodo molti noi stanno facendo il cambio stagione, mettendo da parte i maglioni pesanti e tirando fuori le camicette. Queste ultime purtroppo, però, richiedono una costante manutenzione. Pena il rischio di farci apparire sciatte e trascurate.

Non dobbiamo tuttavia rassegnarci a passare le giornate dietro all’asse da stiro. Intoniamo tutti in coro un bell’addio per sempre al ferro da stiro grazie a questo trucco che mantiene i vestiti in ordine e senza pieghe.

Il mestiere più odiato

Le faccende domestiche sono un’incombenza parecchio stressante. Ci sono compiti, però, che risultano ancora più tediosi rispetto ad altri. Uno di questi è sicuramente stirare.

Infatti il calore emanato rende questo compito asfissiante. In particolare in estate. Poi c’è da tenere in conto anche la posizione che si assume. Stare tutto il tempo in piedi stanca e affatica la schiena. Inoltre è un lavoro che richiede molta precisione.

Il nuovo elettrodomestico

Evitare questo compito spesso non è possibile. A meno che non si abbia un armadio interamente composto di materiale sintetico. Per questo motivo oggi spieghiamo come portarlo a termine in una maniera molto furba.

Basta, infatti, comprare un ferro da stiro verticale. La sua efficacia è pari a quello normale, ma risulta molto più pratico. È necessario appendere, ad esempio, la camicia a una gruccia e passarci sopra quest’apparecchio.

In pochissimo tempo e con il minimo sforzo l’indumento risulterà come nuovo. Inoltre esistono anche dei formati mignon, ideali per i viaggi. E utilissimi per rinfrescare i capi all’interno della propria valigia.

Oggi abbiamo spiegato come fare per dire addio per sempre al ferro da stiro grazie a questo trucco che mantiene i vestiti in ordine e senza pieghe. Se non possiamo o non vogliamo spendere per l’acquisto di questo device, non c’è problema. Consigliamo di consultare questo articolo che spiega come stendere nel modo più efficace possibile: “Le regole d’oro per lavare e stendere i capi in modo da non doverli stirare”.