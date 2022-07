La grattugia è certamente uno di quegli strumenti che ci semplificano immensamente la preparazione di molti piatti. Che la usiamo per grattugiare il classico formaggio, o ingredienti diversi come la scorza di limone, le verdure, o addirittura le spezie come la noce moscata, certamente è indispensabile in ogni cucina. Ma ha un problema: spesso la pulizia della grattugia richiede più tempo del suo uso. Magari ci mettiamo due minuti a grattugiare un po’ di parmigiano, e poi passiamo i seguenti 10 a cercare di eliminare i residui di formaggio dai denti della grattugia. Tutto il tempo risparmiato nella preparazione se ne va per pulire lo strumento. Ma c’è un trucchetto per pulire la grattugia in pochissimi secondi senza perdere tempo? La risposta è sì. Vediamo come.

Mettiamola in freezer se non la puliamo subito

Innanzitutto, la grattugia andrebbe pulita subito per evitare che i residui di cibo si induriscano a contatto con i dentini. Se il formaggio, o qualsiasi altro cibo, si secca, sarà molto più difficile da pulire. Per questo, se non abbiamo intenzione di pulirla immediatamente, è consigliato metterla subito nel congelatore. In questo modo, quando la tireremo fuori i residui di cibo diventeranno molli e molto più semplici da staccare. In alternativa, possiamo immergerla in acqua. Detto questo, vediamo come rimuovere subito ogni traccia di qualsiasi cibo dalla nostra grattugia.

Ecco il trucchetto semplicissimo per pulire la grattugia in pochi secondi perfettamente senza impazzire

A differenza di strumenti come il tagliere che hanno bisogno di una mano delicata per la pulizia, la grattugia può essere pulita con uno strumento grossolano: la spazzola per i piatti.

Una volta tirata fuori dal freezer la nostra grattugia, passiamola sotto l’acqua calda, per eliminare il più possibile ogni traccia di cibo.

Lasciamo perdere la spugna, meglio usare la spazzola

Ecco il trucchetto semplicissimo per dire addio a ogni incrostazione sulla nostra grattugia: non utilizzare la spugna, bensì la spazzola. Se la nostra cucina non è ancora dotata di spazzola per i piatti, che sia in legno oppure in nylon e plastica, certamente dobbiamo procurarcene una. La spazzola non soltanto terrà al sicuro le nostre nocche e le punte delle dita dai dentini affilati della grattugia, ma ci permetterà di pulire lo strumento in pochissimi secondi. Inoltre, la spazzola non è così dura da rovinare i dentini, ma è della consistenza perfetta per pulirli senza rovinarli. Aggiungiamo un po’ di sapone per i piatti, e non dimentichiamo di strofinare bene con la spazzola anche il retro della grattugia.

