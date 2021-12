Il mese di dicembre è ormai entrato nel vivo e questo significa che le festività natalizie si stanno avvicinando.

In molti avranno già cominciato a scartare panettoni e pandori in vista del 25 dicembre. La grande distribuzione vende questi prodotti dalla fine di ottobre ma i più riescono a resistere almeno fino a metà novembre.

I panettoni e I pandori, infatti, sono i veri protagonisti di questo periodo natalizio. Nel dicembre del 2020, complici le chiusure, molti si erano cimentati nella preparazione di questi lievitati magari fallendo miseramente.

Infatti riuscire ad ottenere un panettone perfetto è veramente difficile. Per questo motivo quasi tutti per questo 2021 hanno deciso di affidarsi ancora una volta ai supermercati.

I panettoni, artigianali o industriali, sapranno accontentare tutti, compresi coloro che non vogliono spendere dei capitali.

Facendo una rapida ricerca al supermercato si potrà notare che ci sono panettoni e pandori per tutti i gusti. Da quelli classici a quelli farciti in modi originali e deliziosi non ci sarà che l’imbarazzo della scelta.

Sempre al supermercato, poi, sarà possibile trovare diverse fasce di prezzo, la prima racchiude i panettoni che vengono venduti a meno di 5 euro. Ovviamente il prezzo è indicativo dal momento che i diversi supermercati proporranno diversi sconti o sottocosto diversi da uno all’altro.

Ecco quali panettoni comprare al supermercato per spendere meno di 5 euro ma fare bella figura

Tra i panettoni che si possono trovare con facilità al supermercato meritano di essere citati quelli classici con uvetta e canditi.

Il primo a meno di 5 euro è il panettone classico proposto dall’azienda Maina a 4,69 euro. In alcuni supermercati si troverà anche in offerta a meno di 3 euro.

Rimanendo sempre tra i panettoni classici c’è quello del marchio Dal Colle a euro 4,99. Da ultimo il panettone classico della Melegatti a euro 3,79.

Cioccolato

Anche chi ama le farciture, poi, non rimarrà deluso. Ecco quali panettoni comprare al supermercato per spendere meno di 5 euro ma fare bella figura.

Infatti, è possibile trovarne sia al pistacchio che al cioccolato a prezzi che si aggirano sui 5 euro.

Tra i panettoni al cioccolato troviamo quello de La bontà del pasticciere a euro 4,90. Oltre a questo quelli della Balocco, Maxiciock e Praline, il primo al cioccolato e il secondo con crema di mandorla e cioccolato. Il prezzo di entrambi i panettoni farciti è di euro 5,79. Tra i panettoni particolari troviamo il The Cookie della Balocco con granella di cookies e gocce di cioccolato a euro 5,79.

Infine, si cercherà di accontentare anche chi ama il pistacchio sempre con un panettone dell’azienda Maina proposto a euro 5,49.

Oltre a questi panettoni, poi se ne potranno scegliere alcuni più cari perfetti anche come regalo di Natale marchiati Albertengo o Galup.