Ogni volta che si avvicina un compleanno, un evento da festeggiare o Natale, il pensiero va spesso al regalo da portare. Per una donna ci si può un po’ sbizzarrire, con un uomo o si va sul classico oppure, conoscendo i gusti, si può osare un gioiello o un profumo. Nel caso in cui la persona a cui abbiamo il piacere di donare qualcosa ami la lettura, si può portare un classico oppure un libro più recente, magari facendoci consigliare da un libraio o dalle classifiche. C’è, però, un oggetto che abbiamo imparato a usare da piccoli. Da bambini, infatti, si usa annotare compiti e lezioni sul diario. Da adulti si comincia a prendere confidenza con taccuini e agende. Servono sempre, piccole e tascabili, oppure grandi da scrivania o medie. Si annotano appuntamenti, pensieri, liste. Le agende sono una buona alternativa ai soliti regali. Vediamone alcune.

Non solo cravatte o profumi, per un’idea regalo alternativa e utile ecco 5 tra le più belle agende del 2022

Moleskine

Un classico. Ce ne sono di diversi formati e in diverse colorazioni. La versione più conosciuta e base è quella piccola con i fogli bianchi e l’elastico per chiuderla. C’è quella giornaliera da 12 mesi e anche quella da 18 mesi, settimanale. In particolare, questa Moleskine presenta a sinistra i giorni della settimana e a destra un foglio bianco per gli appunti. I fogli sono arrotondati.

Kokonote

Della Kokonote si possono scegliere sia agende grandi o piccole sia planner da scrivania. La grafica è molto accattivante, ad esempio con disegni floreali, con animali o altri disegni molto colorati. Dentro si possono trovare pure stickers e tasche.

Paulo Coelho

Il famoso scrittore Paulo Coelho ha firmato un’agenda il cui tema per il 2022 è “La semplicità”. Le pagine riportano riflessioni, pensieri, frasi varie. L’agenda ha una copertina molto accattivante, con disegni dai colori vivaci.

Altre due proposte

Paperblanks

Abbiamo tre formati: mini, midi e maxi. Le copertine sono davvero evocative. Abbiamo, ad esempio, quelle che ricordano i quadri di grandi pittori, come Monet. La mini e la midi sono agende da 12 mesi, mentre la maxi da 18 mesi.

Smart Panda

Questa agenda settimanale è molto pratica. La sua caratteristica è quella di suddividere la giornata in intervalli orari, in modo da appuntare nel dettaglio gli impegni. Non mancano anche pagine per avere una visione generale del mese e dell’anno.

Queste sono solo alcune proposte che si possono trovare in cartolibreria o sui negozi online.

