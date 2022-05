Il nostro fedele compagno per dormire sonni tranquilli purtroppo è ormai da cambiare. Ci accorgiamo che non dormiamo bene come una volta e ci svegliamo ancora stanchi. Abbiamo provato di tutto, pensando che fosse colpa del materasso vecchio o della nostra postura. Abbiamo perfino cambiato posizione per dormire, ma niente da fare. In questi casi è molto probabile che la colpa del nostro cattivo riposo sia tutta nel guanciale. Per capire se è arrivato davvero il momento di sostituirlo, basta usare un piccolo trucco di cui abbiamo già parlato. Ma in generale si consiglia di sostituirlo ogni 3 o al massimo 5 anni, anche se non sempre ci ricordiamo quando l’abbiamo acquistato.

Non buttiamo via i vecchi cuscini e guanciali ormai da cambiare, ma ricicliamoli con questa idea creativa e divertente

Una volta stabilito che è ora di cambiare il guanciale, prendiamo quello nuovo e il vecchio finisce nella spazzatura. Qualche volta riutilizziamo l’imbottitura per altri cuscini, se ad esempio si tratta di lana. Oppure lo usiamo come seduta improvvisata in giardino, o nella cuccia del cane. Invece di buttarlo nella spazzatura possiamo trasformarlo in un cuscino cilindrico, o alla francese. Esatto, quei cuscini tanto eleganti che si vedono sulle poltrone e i divani delle nobildonne d’epoca. Trasformare un normale cuscino in uno cilindrico è davvero semplicissimo, basta solo ago e filo. Possiamo anche non usare la macchina da cucire, ma imbastire e cucire tutto a mano.

Un modo più creativo per utilizzarlo

Basterà arrotolare il cuscino per la lunghezza, a formare una sorta di salsicciotto. Con ago e filo, meglio se usiamo un ago più grande come quelli da tappezziere, uniamo le due estremità. Utilizziamo le cuciture precedenti per essere precisi, sarà ancora più semplice. Ora non ci resta che usare della stoffa riciclata per realizzare la federa o il sacchetto. Tagliamo un rettangolo e due dischi e poi uniamoli al rovescio, lasciando libera una delle cuciture. Mettiamoci il cuscino arrotolato ed ecco fatto.

Per un tocco in più possiamo anche creare un bordino rialzato, proprio come quelli dei cuscini alla francese. Basterà usare una stringa o un laccio di scarpe vecchio e cucirlo nel bordo della stoffa. Quindi, non buttiamo via i vecchi cuscini e guanciali senza aver provato questa idea di riciclo. Dare una seconda vita ad oggetti che sarebbero finiti nella spazzatura non è solo utile all’ambiente. In questo modo possiamo creare nuove cose da utilizzare in casa ed evitare di spendere altri soldi. Basta un po’ di creatività e voglia di fare e perfino un ombrello rotto può trasformarsi in qualcosa di utile.

