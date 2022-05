Con l’estate alle porte, molti di noi stanno cercando di rimettersi in forma, provando a tornare al peso che desiderano. La prova costume è dietro l’angolo e per questo in tanti stanno decidendo di rimettersi a dieta. Partendo dal presupposto che ogni fisico è bello così com’è e che l’importante è che sia sano, c’è comunque un senso di disagio innegabile che alcune persone provano.

Per evitarlo, ovviamente bisognerebbe seguire un regime alimentare diverso. Ricordiamoci, inoltre, che ogni tipo di dieta o cambio alimentazione deve essere seguito da un nutrizionista. Inoltre, teniamo a mente che ci sono alcuni piccoli errori che in tanti commettono che potrebbero non aiutare a raggiungere la forma fisica che vogliamo.

Gli sbagli che alcune persone commettono quando decidono di mettersi a dieta per perdere peso

Gli esperti di Humanitas creano quindi un vademecum per dimagrire con intelligenza e serenità. Ovviamente, questi sono consigli che, come già specificato, vanno sempre affiancati al consiglio di un medico di fiducia.

Nelle diete estreme ci sono alcune persone che evitano totalmente i carboidrati ma, ancor peggio, il glutine. In realtà, questa sostanza dovrebbe mancare nelle diete solo per cause allergiche. Anzi, quello che alcuni non sanno è che i prodotti senza glutine a volte contengono più calorie di quelli che lo invece lo hanno.

Inoltre, in tanti fanno l’errore di basarsi unicamente sul numero di calorie consumate. Dunque, molti cercano di rimanere in uno standard assurdo per un’alimentazione sana. Più che tener conto del numero di calorie, dovremmo guardare al tipo di calorie che stiamo ingerendo, soprattutto perché alcuni alimenti ne contengono diversi essenziali per avere energie. Per questo bisognerebbe affidarsi a un medico e non a numeri generici che limiterebbero l’apporto di calorie necessarie.

Ventre piatto e metabolismo al top se si eviteranno questi banalissimi errori che la maggior parte di noi commette senza rendersene conto

Altro sbaglio che si commette spesso è quello di eliminare in toto i grassi in generale. Per molti, infatti, questo sarebbe il segreto per perdere peso facilmente e senza troppo stress. Accade che i grassi vengano sostituiti da cereali raffinati o zuccheri semplici. In realtà, questo potrebbe creare alcuni problemi al metabolismo, alterandolo. Il risultato sarebbe un maggior livello di grasso addominale, che quindi andrebbe proprio contro l’obiettivo principale di molti di noi.

Perciò, si potrebbe avere ventre piatto e metabolismo al top se si seguissero delle regole ben specifiche, consigliate da un medico che ci conosce. Solo in questo modo, potremo dimagrire con leggerezza, gusto e tranquillità.

