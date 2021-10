Ci sono sicuramente due ottimi motivi per aspettare con impazienza l’arrivo dell’ultimo weekend di ottobre.

Il primo riguarda il ritorno dell’ora solare: spostando le lancette dell’orologio indietro di un’ora, potremo beneficiare di una gran bella dormita.

L’altro avvenimento tanto atteso è la notte di Halloween.

Questa tradizione tipica anglosassone è ormai ampiamente consolidata anche nel nostro Paese e anima l’entusiasmo di grandi e piccini.

I preparativi di Halloween dalle decorazioni alla cucina

Insieme si pensa a come decorare la casa con finte ragnatele e zucche spaventose, a quale macabro costume indossare e quali accattivanti ricette sperimentare.

Come tutte le ricorrenze, infatti, anche questa tenebrosa festa ci invita a metterci ai fornelli: l’obiettivo è organizzare stravaganti buffet a tema.

Possiamo però unire l’utile al dilettevole e approfittarne per scoprire come trasformare il rotolo di pasta sfoglia che avanza in frigo in golose ricette di Halloween dolci e salate.

Unito a pochi e semplici ingredienti ci permetterà di stupire amici e familiari con stuzzichini davvero invitanti.

Zucchette di pasta sfoglia

Queste simpatiche sfoglie fragranti sono davvero particolari, in quanto vogliono emulare la terrificante sagoma di una zucca intagliata.

Per prepararne 6 pezzi occorrono:

230 g di pasta sfoglia rettangolare;

70 g di zucchero di canna;

350 g di marmellata di arance;

1 tuorlo.

Stendiamo la pasta sfoglia su un ripiano leggermente infarinato. Procediamo ritagliando 12 quadrati con un coppapasta da 8 cm. Intagliamo la classica sagoma della zucca di Halloween su 6 quadrati.

A seguire, farciamo i restanti quadrati con la marmellata e apponiamo su di essi quelli sagomati, facendo aderire bene i bordi.

Dopo aver disposto le sfoglie su carta da forno, spennelliamole con l’uovo e spolveriamole con lo zucchero di canna.

Facciamo cuocere a 180° per 25 minuti.

In alternativa alla marmellata di arance, possiamo scegliere quella di pesche o albicocche.

Wurstel mummia

Sono sufficienti 10 minuti e 3 soli ingredienti. Il massimo del risultato con il minimo dello sforzo.

Ci occorrono:

230 g di pasta sfoglia rettangolare;

12 wurstel piccoli;

1 tuorlo.

Tagliamo 12 strisce da 1 cm dal rotolo di pasta sfoglia e con ciascuna di esse avvolgiamo un wurstel, simulando il bendaggio della mummia. Lasciamo scoperta una piccola estremità per il volto.

Spennelliamo con uovo e inforniamo a 180° per 40 minuti.

Per fare gli occhi possiamo usare dei semi di papavero.

Se invece vogliamo puntare esclusivamente sul dolce, possiamo realizzare delle mummie con pasta sfoglia e zucca.