Il limone è un frutto che si utilizza comunemente non solo in cucina ma per tantissimi altri impieghi. Si utilizza per la pulizia, per scacciare via gli odori, o per aromatizzare qualcosa e dare profumo ad un ambiente. Ma un possibile uso originale di questo frutto a cui non si pensa spesso è quello di realizzare una candela. Il limone è perfetto per creare una candela aromatica da tenere sempre in casa e accendere in un momento di relax.

Ecco i facili trucchetti per realizzare un’originale candela al limone fai da te

Per preparare una candela al limone gli ingredienti sono pochissimi e semplicissimi:

10 gocce di olio essenziale al limone;

fogli di cera d’api;

stampi per candele;

buccia di un limone;

stoppino.

Innanzitutto andiamo a grattugiare la cera d’api. Una volta grattugiata mettiamola su un pentolino a fuoco lento e facciamola sciogliere. La cera d’api deve essere calda e ben sciolta, ma non deve bollire o si rischiano schizzi e ustioni.

Versiamo pochissima cera d’api calda alla base dello stampo per la candela e mettiamo subito sopra lo stoppino. Questo servirà a fissare lo stoppino alla base dello stampo.

A questo punto uniamo le bucce di limone (che avremo precedentemente tagliato a striscioline sottili) alla restante cera. Mescoliamo il tutto e, come ultima cosa, versiamo le gocce di olio essenziale al limone nella cera ancora calda.

Con l’aiuto di una bacchetta di legno teniamo dritto lo stoppino e versiamo la cera calda nello stampo della candela. Prima di utilizzarla dovremo aspettare almeno 4 ore, fino al completo raffreddamento.

Se vogliamo possiamo usare come stampo anche la buccia di metà limone completamente svuotata dalla polpa. In questo modo otterremo delle simpatiche candele al limone a forma di questo frutto. Se invece si vuole usare un’alternativa alla cera d’api si può optare per la cera di soia. Le modalità di realizzazione della candela saranno le stesse.

