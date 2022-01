Il riciclo ormai è diventato una vera e propria arte e negli ultimi anni è anche di gran moda. Tanto che oggi i regali fai da te sono molto apprezzati. Possiamo partecipare anche noi a questa tendenza in maniera davvero semplice. Osserviamo gli oggetti che buttiamo in continuazione e con un po’ di creatività potremmo dare loro una nuova funzione. Ad esempio, una volta capito come, non buttiamo più le bottiglie di plastica perché possono essere molto utili in casa, in giardino e a scuola. Dopotutto, proprio la plastica è uno di quei materiali che dobbiamo cercare di riciclare il più possibile. Ecco che allora una semplice ma graziosa decorazione può diventare un momento educativo per la famiglia, la classe e i vicini.

Mettiamo da parte i pochi materiali necessari

Non abbiamo bisogno di grandi cose per trasformare le nostre bottiglie di plastica e renderle irriconoscibili. Ci basterà, per l’appunto, una o più bottiglie, un cordino di pochi centimetri di diametro, forbici, un pennarello indelebile, un ago, un accendino, tempere e pennelli. Con questi materiali a disposizione potremmo realizzare dei coprivaso davvero divertenti, che possono rappresentare animali, paesaggi o personaggi dello spettacolo. Questi coprivaso possono essere anche dei vasi veri e propri da appendere in ogni angolo della casa o del giardino.

Per prima cosa, col nostro pennarello indelebile, segniamo la bottiglia a circa 20 cm dalla base. Da quella linea possiamo partire a disegnare la nostra sagoma, creando le orecchie di un coniglio o di un orsetto, oppure la sagoma di un cappello o delle montagne. Una volta fatto, non ci resta che tagliare la plastica con le forbici facendo molta attenzione a non tagliarci. Una volta ritagliata la sagoma, se ci rendiamo conto che i bordi sono taglienti, possiamo usare della carta vetrata o una lima per le unghie per smussarli. Prendiamo ora un ago o, meglio ancora, un ferro da maglia, riscaldiamolo con un accendino e creiamo subito dei buchi nella plastica poco sotto i bordi. Questi ci saranno utili per legare le cordicelle che ci permetteranno di appendere il nostro vaso. Adesso passiamo alla parte più creativa del progetto e cioè colorare.

Nulla ci impedisce di scegliere un design semplice e minimale fatto di righe, onde e pois. Utilizziamo quindi le tempere e i pennelli per creare il motivo che più ci piace. Una volta terminato, lasciamo asciugare e leghiamo le corde, se necessario. Inseriamo il nostro vaso con la piantina o direttamente il terriccio e godiamoci la nostra creazione.

