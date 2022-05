La settimana borsistica appena trascorsa è andata come da previsione: massimo lunedì e minimo venerdì. Ora il ribasso dei mercati potrebbe assumere ulteriore forza e nel mirino, come leggeremo nei prossimi paragrafi, tornano gli obiettivi da raggiungere per/entro il 5 luglio. I prossimi setup mensili scadranno 11 e il 13 e poi il 24 maggio. Giorno 20, invece, scadrà un setup annuale. Solitamente in queste date si formano inversioni di breve o medio lungo termine.

Alle ore 16:27 della giornata di contrattazione del 6 maggio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

13.653

Eurostoxx Future

3.591

Ftse Mib Future

23.105

S&P 500 Index

4.107,31.

Il frattale annuale continua a essere rispettato

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura del giorno 29 aprile.

Previsioni per la prossima settimana

Il percorso campione atteso è il seguente:

massimo fra lunedì e martedì e poi minimo nella giornata di venerdì.

Ora il ribasso dei mercati potrebbe assumere ulteriore forza e sono possibili discese di almeno un altro 10%. I livelli operativi

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 13.900. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 14.322.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.656. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 3.775.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 23.480. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 24.155.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 4.270. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.309.

Posizione di trading multidays in corso dei nostri Trading Systems

Ftse Mib Future apre Short il 9 maggio. Gli altri indici analizzati hanno aperto Short dall’apertura del 6 maggio.

Fino a quando rimarrà in corso la tendenza ribassista, gli obiettivi di prezzo da raggiungere per/entro il 5 luglio saranno i seguenti:

Dax Future

10.646

Eurostoxx Future

2.942

Ftse Mib Future

17.900

S&P 500 Index

3.933.

Quale movimento attendere per la giornata di lunedì?

Sono attese aperture sui massimi e chiusure sui minimi.

