Se stiamo ristrutturando casa, probabilmente avremo deciso di sacrificare alcuni mobili vecchi che ormai non servono più, o che non si adattano al nuovo stile che vogliamo dare alla nostra casa. Sbarazzarsene completamente sarebbe però un peccato, dato che i mobili, e soprattutto le ante, possono essere una fonte di riciclo creativo. Con le ante dei mobili vecchi, infatti possiamo creare dei nuovi elementi d’arredo che saranno non soltanto originali e belli da vedere, ma anche utilissimi. Stupiremo gli ospiti con delle idee fai da te semplici e bellissime. Vediamo quindi come possiamo riutilizzare le ante dei mobili vecchi in maniera creativa.

Non buttiamo le ante dei mobili vecchi, ecco un modo originalissimo per riutilizzarle

Come possiamo riutilizzare le ante dei mobili vecchi, in modo da creare meno rifiuti e abbellire la nostra casa in maniera semplice ed ecofriendly? Basta trasformare le ante in decorazioni, che però hanno anche una funzione pratica. Non serve molto: bastano dei chiodi, dei ganci e un martello. Possiamo infatti trasformare le ante in degli ‘appenditutto’. In particolare, possono essere utili come portachiavi, portagioielli o portafoto.

Per prima cosa, puliamo le ante con della carta vetrata, per assicurarci che non ci siano delle schegge. Poi, dipingiamole del colore che preferiamo, magari una tonalità accesa che attiri l’attenzione sulla nostra creazione. Ora non ci rimane che trasformare le nostre ante in un oggetto utile. Non buttiamo le ante dei mobili vecchi, ecco un modo originalissimo per riutilizzarle.

Bastano chiodi e martello

Una volta ridipinte, trasformare le nostre ante in un oggetto bello e utile è semplicissimo: piantiamo dei semplici chiodi nel legno utilizzando un martello (attenzione alle dita!). Possiamo disporre i chiodi in fila, oppure creare una disposizione più irregolare e creativa.

Dotiamo ora la nostra anta di ganci, e appendiamola alla parete. Ecco pronto un ‘appenditutto’ creativo. Usiamolo per appendere le chiavi, oppure come portafoto. Uno degli utilizzi più geniali è di trasformare la nostra anta in un ‘portagioie da parete’, appendendo collane, braccialetti, anelli, oppure elastici e pinzette per capelli. Aggiungiamo uno specchio, e avremo un portagioie bello e originalissimo per stupire gli amici.

Anche come portadocumenti o portalettere

Se poi vogliamo strafare, possiamo anche incollare delle calamite alla nostra anta, e usarla come portadocumenti, o porta souvenir. Possiamo anche utilizzare delle vecchie persiane per lo stesso scopo. Le persiane si prestano in particolare come portalettere, in quanto possiamo incastrare dei fogli di carta negli spazzi tra le stecche.

Se ci piace il riciclo creativo, ecco anche come trasformare le vecchie latte dell’olio in bellissime fioriere.