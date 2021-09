Più gli armadi più sono capienti e ornati più il loro costo aumenta. Lo sa bene chiunque si sia ritrovato a cambiare casa e ad acquistarne uno. Per non parlare poi di un’eventuale modifica alle dimensioni che può arrivare a cifre esagerate.

Per questo motivo sono in tanti a ripiegare su armadi più economici e personalizzabili. Ricorrendo spesso a modelli da montare da sé per evitare ulteriori spese. E scegliendo modelli base da comporre che possono fare al caso nostro, come quelli dell’IKEA.

Ma se il modello base bianco ci ha stufato non significa che dobbiamo disfarcene. Anzi, con qualche piccolo tocco personale anche l’armadio più banale può diventare unico. Basta solo fare qualche modifica per ottenere un risultato stupefacente.

È incredibile come con poche mosse si può modificare l’armadio un po’ anonimo e renderlo unico

Il primo elemento che possiamo andare a modificare ad un costo ridotto sono i pomelli o le maniglie. Un piccolo particolare che fa davvero la differenza anche se non si direbbe. Invece delle maniglie classiche possiamo scegliere dei pomelli decorati, magari dorati o argentati. Con un’applicazione in madreperla e dettagli eleganti reperibili a poco prezzo sui siti specializzati. O perché no, se vogliamo uno stile più classico scegliamo quelli con delle nappe decorative o con delle forme particolari.

Come decorare le ante in modo creativo

Se vogliamo rendere il nostro armadio più in stile shabby chic perché non dipingere le ante? Possiamo usare della vernice del colore che preferiamo o della pittura a gesso. Oppure applicare della carta da parati o del decoupage ad esempio, per uno stile più romantico. Tra l’altro, il decoupage è anche tra gli hobby perfetti per rilassarsi. Altrimenti possiamo dipingere le ante con della pittura nera effetto lavagna. O utilizzare degli stencil per creare delle decorazioni uniche e originali.

Per finire, un’alternativa un po’ più costosa che richiede un po’ di manualità. Se nessuna delle precedenti idee ci piace possiamo sostituire completamente le ante. Magari con una versione scorrevole a specchio che dà subito un tocco di lusso alla stanza. Sfruttando così la struttura dell’armadio ma facendo una piccola modifica che lo farà sembrare come nuovo.

Quindi è incredibile come con poche mosse si può modificare l’armadio un po’ anonimo e renderlo unico. Questi piccoli trucchi si possono utilizzare anche su armadi più datati che magari hanno qualche difetto. Scegliendo la tecnica giusta si possono far tornare quasi come nuovi. Basterà solo avere un po’ di pazienza e dare sfogo alla nostra creatività.

Approfondimento

