Non buttiamo la cover del telefono ingiallita, basta questo trucchetto per farla tornare limpida e trasparente come prima

Sono moltissimi gli italiani che prendono la precauzione di proteggere il proprio cellulare con una cover. La maggior parte di queste sono di plastica o silicone e ne esistono modelli di qualsiasi colore. Tra le più popolari ci sono quelle trasparenti. Una cover trasparente è infatti molto discreta e ci permette di vedere la scocca originale del telefono. Purtroppo però, la cover trasparente ha un grande svantaggio: tende ad ingiallirsi molto in fretta.

Se appena comprata era limpida e trasparente come il vetro, dopo appena qualche settimana di utilizzo appare vecchia e ingiallita. Moltissimi, a questo punto, optano per la sostituzione e buttano via la vecchia cover. Ma in realtà non è necessario buttarla via, perché esiste un modo semplicissimo per sbiancarla e farla tornare come prima.

Bastano soltanto tre ingredienti

Le cover trasparenti diventano gialle quando sono esposte alla luce solare, o stando a contatto con le superfici sporche o anche semplicemente con la pelle delle nostre mani. Gli oli della pelle, infatti, possono rovinare la plastica. Ma fortunatamente possiamo correre ai ripari. Per sbiancare la cover ingiallita e farla tornare come nuova bastano tre semplici strumenti: del detersivo in polvere, un po’ di aceto bianco e qualche goccia di acetone per le unghie. Vediamo come procedere.

Il procedimento è semplicissimo: procuriamoci un contenitore basso e largo in cui possiamo immergere facilmente la cover nella sua interezza. Posizioniamo sul fondo dei pezzi di carta assorbente da cucina o dei fazzoletti. Riempiamo il contenitore con acqua a temperatura ambiente, un cucchiaino di detersivo in polvere (se non ce l’abbiamo va bene anche liquido), un bicchierino di aceto e un bicchierino di acetone per le unghie. Mescoliamo con attenzione. Poi immergiamo la cover e aggiungiamo altri pezzi di carta assorbente.

La cover tornerà come prima in pochi minuti

Non buttiamo la cover del telefono ingiallita perché recuperarla è davvero semplicissimo. I fogli di carta assorbente aderiranno alla superficie della cover, permettendo agli agenti sbiancanti di fare meglio il proprio lavoro. Il detersivo, l’aceto e l’acetone elimineranno ogni traccia di impurità e sporco dalla cover e la faranno tornare come prima in pochi minuti. Per una pulizia più approfondita, possiamo anche utilizzare uno spazzolino da denti vecchio, avendo cura di passarlo bene negli angoli interni ed esterni. Ripetiamo questa operazione ogni mese circa per mantenere la cover sempre trasparente e cristallina.

