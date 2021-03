Fare il bucato è una delle faccende di casa a cui è praticamente impossibile sottrarsi. Dividere la biancheria, pre-trattarla, lavarla, stenderla, stirarla e poi ritirarla è uno dei processi che necessitano di più tempo e pazienza con cui dobbiamo fare i conti tutti i giorni. È quindi naturale volere che il processo sia il più efficiente possibile, e che risulti in un bucato perfetto.

Ed è per questo che sorge la domanda: quale detersivo è meglio usare per un lavaggio perfetto in lavatrice, quello liquido o quello in polvere?

Ciascuno di questi due tipi di detersivo ha i suoi vantaggi e svantaggi. Dunque, meglio il detersivo liquido o in polvere? Dipende dalla macchia, ecco come sfruttare entrambi alla perfezione.

Il detersivo liquido è più adatto per unto e grasso

Le macchie più unte e grasse sono notoriamente più difficili da pulire, a volte quasi impossibili. Se ci troviamo alle prese con una macchia di cibo unto la cosa da fare è cercare di pulirla immediatamente. In questo caso, un detergente liquido è ideale per pre-trattare la macchia e poi per il lavaggio del capo vero e proprio. Saprà rimuovere la macchia meglio di un detergente in polvere.

Inoltre, il detergente liquido è generalmente più congeniale per la lavatrice stessa, in quanto causa meno residui e incrostazioni

Il detergente in polvere va meglio per incrostazioni e sporco di terra

Meglio il detersivo liquido o in polvere? Dipende dalla macchia, ecco come sfruttare entrambi alla perfezione. Il detergente in polvere, un po’ più “grossolano” è perfetto per rimuovere macchie incrostate, come ad esempio macchie di terra, o di farina, o di erba.

Attenzione però, perché a volte il detergente in polvere non si scioglie completamente, specialmente se usiamo un ciclo economico, e può causare incrostazioni sui capi e sulla lavatrice, causando cattivi odori.

Se la nostra lavatrice puzza, ecco svelato il semplice motivo, e come eliminare i cattivi odori.