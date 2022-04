La carne grigliata ha tutto un altro gusto, reso più saporito dalle fiamme vive di legna e carbone. Anche il suo aspetto è diverso, perché fuori si abbrustolisce e dentro, invece, rimane morbida e succosa. Al classico barbecue possiamo cucinare puntine di maiale, salsiccia, fettine di carne di vitello, cosce e sovracosce di pollo. Se volessimo fare una versione più gourmet potremmo aggiungere anche involtini, spiedini e hamburger.

La grigliata, quindi, è una mangiata semplice e facile da organizzare, almeno per quanto riguarda le varietà di carne da mettere sul fuoco. Tutto il resto del menù, infatti, potrebbe crearci qualche problema. Per quanto riguarda i primi, potremmo semplificarci le cose abolendoli e passando direttamente al succulento secondo. Dei contorni, invece, non potremmo fare a meno e se stessimo cercando qualche idea originale, veloce ma stuzzicante, potremmo trovarla proprio in questo articolo.

Non solo l’insalata verde, ecco cosa abbinare ad una grigliata di carne per conquistare tutti con contorni veloci, leggeri e sfiziosi

L’abbinamento evergreen con la grigliata di carne è l’insalata mista, un contorno veramente immediato e sempre apprezzato. Per fare qualcosa di più particolare rispetto alla solita lattuga verde potremmo scegliere delle varietà meno conosciute e magari giocare con i colori. Tuttavia, mettendo da parte l’idea della solita insalatona ci sarebbero altre alternative interessanti. Innanzitutto, potremmo sfruttare il barbecue acceso per grigliare un po’ di verdure.

Per esempio, potremmo preparare delle zucchine a fettine, dei peperoni, dei funghi da cuocere interi, del radicchio e delle melanzane anche se fuori stagione. Queste varietà potremmo condirle con un battuto di olio di oliva, aglio, menta, prezzemolo e sale. Poi, potremmo grigliare anche il pomodoro tagliato a metà, da condire con sale, olio di oliva, aceto balsamico in crema e origano.

Le patate, però, sono le regine dei contorni e per la nostra grigliata potremmo valutare di preparare quelle sabbiose. Dopo averle tagliate a tocchetti dobbiamo tuffarle in una ciotola dove avremo precedentemente preparato un’impanatura mescolando pangrattato, parmigiano grattugiato, sale e spezie. Una volta impanate dobbiamo disporle su una teglia, irrorarle con dell’olio e cuocere in forno a 180 gradi per 40 minuti.

L’insalata più gustosa

Infine, ritornando al Mondo delle insalate, potremmo prepararne una senza usare nessun tipo di lattuga. Il protagonista indiscusso sarà il pomodoro, magari la varietà cuore di bue più saporita e succosa.

A questo dovremmo unire:

cipolla rossa di Tropea tagliata a fettine;

capperi di Pantelleria dissalati;

foglie di basilico;

origano;

sale;

abbondante olio extravergine d’oliva.

Allora, non solo l’insalata verde, ecco cosa abbinare alla carne grigliata per fare un figurone e rendere indimenticabile il nostro invito a pranzo o a cena.

