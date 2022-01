Se c’è un oggetto altrettanto onnipresente dei cellulari questo è senza dubbio la loro cover. Praticamente tutti ne hanno una e spesso più di una. Indubbiamente questi oggetti sono utilissimi e salvano i nostri apparecchi da urti, cadute e graffi. Ma tendono anche a usurarsi molto facilmente e quindi richiedono di essere sostituiti spesso. Per non parlare del fatto che i vari modelli di cover non sono assolutamente compatibili con tutti i cellulari e che quindi quando cambiamo telefono dobbiamo quasi sicuramente cambiare anche la cover.

Ma che cosa fare con le cover che non servono più? Ecco qualche idea.

Sarebbe un vero peccato buttare via le cover che non servono più. Spesso non sono così rovinate da non poter essere riutilizzate per altri scopi. Ci sono molte semplicissime idee di riciclo che possiamo mettere in atto per non gettare via la nostra cover. Molti non sanno come riutilizzare le vecchie cover e le buttano via, ma sono da provare queste geniali idee per il riciclo creativo.

Portasapone

Le vecchie cover possono trasformarsi in utilissimi e pratici portasapone. Hanno infatti un bordino rialzato che impedisce alla saponetta di scivolare via, e persino un buco che fa scolare l’acqua per evitare ristagni. Spesso sono anche fatte di materiale antiscivolo. Sembrano fatte apposta per essere trasformate in portasapone. Teniamo quindi una cover vecchia vicino al lavandino o nella doccia per avere un portasapone perfetto a portata di mano.

Sottobicchiere

Diciamo addio agli aloni umidi che si formano sotto tazze e bicchieri. Le vecchie cover possono diventare dei perfetti sottobicchieri. Utilizziamole anche per distinguere il nostro bicchiere da quello degli altri durante una festa, assegnando a ciascuno una cover diversa.

Etichetta per bagagli

Scambiare il proprio bagaglio con quello di un’altra persona è un vero incubo. Ma una vecchia cover può trasformarsi in un’etichetta semplicissima. Facciamo passare un cordino nel buco della telecamera e assicuriamolo alla valigia per non confonderla mai più e identificarla subito.

Portaspugna

Mai più spugne dei piatti in equilibrio precario sui lavandini. Utilizziamo le vecchie cover come porta spugna per avere una cucina sempre in ordine. La maggior parte delle cover possono essere lavate senza problemi in lavastoviglie, quindi basterà lavarle insieme a piatti e bicchieri quando diventeranno sporche.

