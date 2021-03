Buttare via le cose non è mai piacevole. Di certo il cibo non si deve mai sprecare, ma a dire la verità anche i contenitori possono avere molti utilizzi. I cartoni delle uova, ad esempio, possono essere usati per un sacco di cose. Ad esempio, possono essere ottimi modi per fare i raccoglitori di oggetti. Ed abbiamo anche visto un simpatico utilizzo creativo per il carnevale. Oggi vedremo ulteriori possibilità ideali per chi ha bambini in casa. Per cui non buttiamo i cartoni delle uova, ricicliamoli in questi modi divertenti ed a costo zero.

Riciclare è un gioco

Quello che proponiamo è perfetto per i genitori, ma anche per babysitter e maestre d’asilo che vogliono impegnare i bambini in qualche lavoro creativo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Uno dei lavoretti che si possono provare è quello di creare pedine per giocare a dama. Per farle, basta tagliare il fondo di ciascun alloggiamento per uovo. Poi ciascuno di essi può essere colorato con pennarelli e tempera, lasciando libera la creatività di ciascun bambino. E volendo, si possono aggiungere “accessori” in carta, come occhi o bocca, per rendere la figura ancora più ricca e simpatica.

Utilità e creatività

Si possono poi produrre degli oggetti non solo creativi ma anche utili. Ad esempio, i cartoni possono essere usati attorno a piccole lampadine (come quelle delle luci di Natale, per intenderci). Anche qui si possono tagliare i fondi, per poi colorarli e renderli simili a fiori che verranno attaccati a ciascuna lampadina. Questi lavoretti possono essere svolti dai bambini, ma facciamo attenzione. Innanzitutto, l’operazione di taglio deve essere compiuta da un adulto, o perlomeno supervisionata. E poi, quando si tratta di attaccare il fiore alla lampadina, assicuriamoci che questa non sia connessa alla corrente per evitare rischi.

Non buttiamo i cartoni delle uova, ricicliamoli in questi modi divertenti ed a costo zero. E ce ne sono anche tanti altri, poiché il limite è solo la grandissima creatività dei bambini.