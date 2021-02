A volte, per produrre delle bellissime creazioni, bastano ingredienti semplici ed un po’ di inventiva. Questo ci può anche venire utile quando abbiamo oggetti per casa che normalmente butteremmo, ma che così possiamo riciclare.

E quindi, se in questo momento abbiamo in casa delle confezioni di uova, non gettiamole subito. Cerchiamo di capire come come usarle in maniera creativa, magari con l’aiuto dei nostri bambini. Ecco come riutilizzare i cartoni delle uova in modo perfetto per carnevale.

Mascheriamoci per carnevale

Una semplicissima creazione adatta a questo periodo è una maschera di carnevale. In particolare, pensiamo a quelle veneziane, che coprono solo gli occhi e sono tenute su a mano da un bastoncino.

La preparazione è davvero semplice, e bastano pochi oggetti:

un cartone per le uova;

forbici;

pennarelli o tempera;

colla vinilica;

un bastoncino, ad esempio quello dei ghiaccioli;

una piuma (facoltativa).

Preparazione

Si prende la confezione di uova e si tagliano due “slot” insieme. Si avrà così il corpo della nostra maschera. Poi si taglia il fondo di entrambi, creando il posto per gli occhi.

Il passo successivo è lasciato alla creatività. Si prendono i pennarelli o la tempera, e si colora a piacere la maschera. Se si vuole, si può prima colorare tutta la maschera di tempera bianca. In tal modo i nostri colori avranno maggior risalto.

Ci si può ispirare ad esempio alle tradizionali maschere veneziane. Oppure riempirle di colori diversi, così da ricordare Arlecchino.

Una volta finito, si prende la colla vinilica e si incolla il bastoncino del ghiacciolo. Volendo si può anche aggiungere una piuma come da tradizione veneziana.

Un paio di raccomandazioni

Data la semplicità e la creatività del lavoro, essa è molto adatta anche ai bambini. Però è importante prendere alcune precauzioni. Si consiglia di far tagliare il cartone ad un adulto, e di supervisionare i bambini quando utilizzano la colla.

Ecco come riutilizzare i cartoni delle uova in modo perfetto per carnevale. Un metodo semplice, creativo, e sicuro.