Arredare il bagno è una questione di stile, ma anche e soprattutto di utilità. Per questo, bisogna trovare oggetti utili che ci permettano di avere il miglior arredamento possibile e garantirci anche comodità. Ed ovviamente, non vogliamo mai spendere troppo. Vediamo allora alcuni consigli utili. Ecco come arredare il bagno in modo economico ed avere il massimo della comodità.

La posizione giusta per sedersi sul wc

In un articolo precedente, avevamo parlato di come il nostro modo di sederci sul wc sia sbagliato, e per il nostro benessere dobbiamo cambiare posizione. Per farlo, abbiamo bisogno di uno sgabello dove appoggiare i piedi. È vero che va bene qualunque sgabello abbiamo in casa, però ce ne sono di appositi per il bagno. Essi ingombrano poco e sono spesso trasparenti, quindi si sposano bene con qualunque arredamento.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Mai più problemi con la doccia

Uno dei fastidi più comuni che abbiamo con la doccia è che lo scarico si riempie di capelli e di peli. Questo è un inconveniente che ci mette a rischio allagamento, e ci costringe di continuo a versare prodotti appositi per risolvere. Spesso non basta neanche questo, e bisogna mettersi a pulire lo scarico manualmente, un’operazione scomoda e, diciamolo, piuttosto disgustosa.

Per fortuna esiste una soluzione ancora più semplice per arredare in modo economico la doccia: un tappo per la doccia cattura-peli. Esso ha una forma simile ad un fungo, ed ha un corpo tutto bucherellato, che cattura tutti i peli e capelli. Tutte le volte che dobbiamo pulirlo basta che lo estraiamo, e in un attimo togliamo tutti i peli con un panno. Un’operazione semplicissima e senza l’uso di prodotti chimici.

Gli ultimi suggerimenti per arredare il bagno

Questi due oggetti sono molto originali, ma non dimentichiamoci che ce ne sono altri, molto comuni, a cui non pensiamo spesso ma comunque molto utili. Ad esempio, un tappeto di plastica per la vasca da bagno: questo è fondamentale per evitare di scivolare e farci del male. O ancora, dei profumatori automatici, che rendono l’ambiente sempre molto gradevole.

Oggi abbiamo visto come arredare il bagno in modo economico ed avere il massimo della comodità. Tutti gli oggetti consigliati si possono ottenere per cifre molto ragionevoli, e ci semplificheranno tantissimo la vita.