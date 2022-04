In ogni casa ci sono degli oggetti usurati e logorati dal tempo e dall’utilizzo. Nella maggior parte dei casi li buttiamo via, dimenticandoci anche della loro esistenza, ma in altri è possibile riutilizzare questi oggetti con tantissime idee creative per migliorare la nostra quotidianità.

Se pensiamo al bagno, per esempio, ci sono un sacco di modi per poter reinventare e creare nuovi strumenti per la cura del nostro corpo. Infatti, quando asciugamani o vecchi accappatoi iniziano a puzzare, si sfilacciano o, addirittura, si bucano, non sappiamo mai cosa farci veramente.

Ecco alcune idee creative per risparmiare anche sull’acquisto di oggetti monouso che quotidianamente mettiamo dentro il carrello della spesa.

Non buttiamo asciugamani o accappatoi vecchi e logori, ecco alcune idee creative pronte in 5 minuti per riutilizzare quelli in cotone e microfibra

La prima cosa da fare sarà verificare se abbiamo degli asciugamani in cotone o in microfibra. Entrambi possono essere riutilizzati senza troppi sforzi e con l’aiuto di un paio di forbici che, ovviamente, abbiamo tutti in cucina.

Per prima cosa prendiamo quelli in microfibra. Questi possono diventare dei potentissimi cattura-polvere, lava pavimenti o, addirittura, usati per lucidare e togliere l’acqua in eccesso dai vetri anche delle finestre. Tutto quello che dobbiamo fare è tagliare della misura che preferiamo, utilizzando tutte le parti dell’accappatoio, senza buttarne neanche una striscia. Inoltre, potranno essere riutilizzati all’infinito, lavandoli comodamente e direttamente in lavatrice.

Ecco come riutilizzarli per la cura del copro

Anche gli asciugamani in cotone potrebbero essere utili per lavare e asciugare pavimenti e varie superfici della casa, poiché trattengono bene acqua e sapone. Potrebbero anche diventare degli oggetti utilissimi per la cura del nostro corpo.

Potremo infatti ricavare delle pezze di varie dimensioni, sia grandi come dischetti che come lavamani, e utilizzarli come struccanti ed esfolianti per la pelle del viso. In questo modo non dovremo più comprare oggetti monouso da buttare dopo ogni utilizzo. Basterà immergerli in acqua bollente e sapone neutro, sfregarli per qualche secondo e torneranno puliti e pronti all’uso.

Infine, potremo anche utilizzare le tasche degli accappatoi in cotone come posta saponetta. Durante la doccia, infatti, potremo passarlo su tutto il corpo con il sapone all’interno per uno scrub tonificante e rinfrescante, contro pelle morta e punti neri in eccesso.

Non buttiamo asciugamani o accappatoi vecchi e logori, perché, come abbiamo visto, si trasformeranno in oggetti utilissimi nella nostra quotidianità.

