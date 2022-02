La pelle grassa del viso è dovuta ad un eccesso di sebo, prodotto dalle ghiandole sebacee. Questo strato, per così dire, di grasso impedisce una corretta traspirazione della pelle. Lo si riconosce poiché il viso si presenta quasi sempre lucido ed oleoso in alcune parti. Nella zona del naso e della fronte è infatti possibile che ci siano più sviluppati punti neri e pori dilatati. I punti neri evidenti si possono riscontrare anche in un’altra zona del corpo, ovvero sulle spalle e sulla schiena. Ancora, questa tipologia di pelle si irrita con maggiore facilità. Essendo più delicata, basta uno sfregamento per diventare subito rossa.

Le cause interne al nostro corpo

Questa particolare condizione può essere determinata da tanti fattori, sia esogeni che endogeni. Per fattori interni, si può parlare di squilibrio ormonale, per un eccesso di ormoni maschili. Ipersensibilità dovuta a fattori genetici o per l’assunzione di ormoni di origine farmacologica (come pillole o cure specifiche). Questa colpisce soprattutto i giovani in età adolescenziali, sviluppando anche l’acne giovanile. Con trattamenti aggressivi, uso di cosmesi sbagliata e pulizia eccessiva, però, la pelle può continuare ad essere grassa anche in età adulta.

Non solo smog e batteri sarebbero i responsabili di pelle grassa e punti neri ma anche quest’abitudine quotidiana da eliminare

Per quanto riguarda i fattori esterni, alcuni accorgimenti potrebbero aiutare a migliorare la condizione iniziale della pelle.

Limitare il fumo di sigaretta e di bevande alcoliche, bere tantissima acqua.

Prediligere l’assunzione di frutta, verdura di stagione e carni magre come quella di pollo, per esempio, potrebbero essere alcune mosse astute per delucidare la pelle nel tempo. Ma non solo.

La beauty routine è molto importante, ma come abbiamo detto, questa non deve essere troppo aggressiva e, soprattutto eccessiva. La pelle grassa non respira, quindi il nostro compito è quello di alleggerire il peso di prodotti esterni applicati. Al trucco non possiamo certo rinunciare, ma forse mettiamo in partica una sbagliata abitudine che rende ancora più grassa la pelle del viso. Cosa significa? Che al posto di fondotinta estremamente coprenti e poco traspiranti, potremmo optare per una crema colorata che lascia respirare la pelle. Oppure, al posto di usare creme poco indicate, potremo basarci su un’idratazione con prodotti neutri e poco aggressivi. Dal lavaggio del viso alla mattina, fino alla crema notte.

Non sono solo smog e batteri sarebbero i responsabili di questo problema, ma un altro elemento importantissimo che non aiuta la nostra pelle è lasciare il trucco anche la notte. Questa, infatti, non respira e l’eccesso di sebo amplifica solo il problema. Prima di andare a dormire, dovremo optare per uno struccante quotidiano con risciacquo. In caso contrario, potremmo appesantire ancora di più il nostro mento, naso e fonte. Infine, dedichiamo qualche giorno alla settimana all’operazione “no trucco”. Laviamo semplicemente il viso e mettiamo una crema opacizzante e delicata.