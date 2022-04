Di oggetti indispensabili in casa ce ne sono davvero tanti. Senza pensare alla cucina con tutti gli elettrodomestici, padelle, padelline, mestoli e posate. Anche per le altre zone della casa servono sempre alcuni elementi che potremmo definire dei “must have”. Sono quelle cose che, se non le abbiamo, spesso ci mancano come l’aria. Risultano non solo funzionali, ma anche pratiche per facilitare i vari momenti che passiamo dentro le nostre quattro mura.

Ecco gli elementi di arredo nel salotto

Ecco, quindi, che pensando al salotto o zona living, subito ci viene in mente tutta una serie di cose da avere assolutamente. Divano, tavolino, mobile basso per la televisione, qualche quadro e, forse, anche una bella sedia comoda o un pouf per i nostri momenti di relax con qualche amico o familiare. Ma esiste un elemento che spesso trascuriamo, e che potrebbe essere davvero utile per le serate a guardare la televisione o a leggere un buon libro. Il soggiorno, infatti, non è altro che la nostra zona di comfort per eccellenza. È il posto dove ci rilassiamo dopo una giornata di lavoro intensa, dopo una gita fuori porta o dove accogliamo i nostri ospiti per un aperitivo pre-cena.

Molti lo sottovalutano ma è questo l’oggetto indispensabile che tutti dovrebbero avere per migliorare relax e riposo non solo in salotto

Molti non prendono abbastanza in considerazione l’importanza delle luci in casa. Ma queste aiutano i nostri occhi e la nostra mente nelle molte attività che svolgiamo durante l’arco di una giornata. Se pensiamo alla sera, quando il sole cala, non possiamo aspettarci di apprezzare un vero momento di relax con il lampadario acceso. Quello che ci serve è una lampada, che possa illuminare in modo funzionale e congeniale alle nostre pretese. Quando, per esempio, abbiamo bisogno di essere concentrati, di lavorare al pc comodamente seduti sul divano, l’ideale sarebbe una luce fredda e bluastra. Questa, infatti, imita in modo più fedele quella del sole. Quindi, non serve solo per illuminare stanze dove non ci sono finestre o porte finestre sull’esterno, ma anche per regolare la nostra vista e non affaticarla troppo durante lo smart working.

Se invece vogliamo passare un momento di totale rilassamento, allora, come nella camera da letto, dovremo optare per un’illuminazione non troppo abbagliante, ma che accarezzi la vista senza infastidirla. Per questo l’ideale sarebbe una bella luce calda, che illumina in modo soffuso e senza accecare. Starà poi a noi scegliere la lampada che più ci piace. Da terra, su una mensola o da muro. L’importante è che rispetti in pieno il nostro gusto personale. Molti lo sottovalutano, ma è la lampada l’oggetto che tutti dovremmo scegliere con estrema cura per tutte le stanze della casa, non solo per il salotto.

