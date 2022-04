Ariete e Vergine al top nell’ultima settimana di aprile mentre 3 segni zodiacali dovranno stringere i denti prima di maggio

È appena iniziata l’ultima settimana di aprile. Il tempo, praticamente, è volato. Nuovo mese, nuovo oroscopo. Tuttavia, durante gli ultimi giorni può succedere di tutto. Infatti, il transito e lo spostamento dei Pianeti influenza, in maniera significativa, i segni zodiacali. Se un giorno abbiamo fortuna, non è detto che l’indomani continueremo ad averla.

Ciò nonostante, l’ultima settimana di aprile vedrà lo spostamento degli astri ma, questa volta, vi risiederanno. Ciò significa che l’intera settimana sarà ricca di colpi di scena, positivamente parlando. Per esempio, possiamo già svelare che l’Ariete e la Vergine saranno al top in classifica.

In effetti, l’Ariete si trova spesso tra i primi posti, grazie al favore di Marte, che lo governa. La Vergine, invece, se prima ha avuto qualche difficoltà, adesso sta tornando alla ribalta. Per due segni al top, purtroppo, ve ne sono tre al flop. Ma procediamo per gradi.

L’ultima settimana di aprile

Quindi, dal 25 al 1 maggio, i nati sotto il segno dell’Ariete e della Vergine saranno i favoriti dalle stelle. La settimana inizierà con un bel barbecue, per festeggiare il giorno della Liberazione, e terminerà con un altro barbecue, per la celebrazione dei lavoratori.

Tra scampagnate e tanto cibo da gustare insieme alla famiglia e agli amici, l’Ariete trascorrerà una settimana all’insegna della passione, sotto tutti i punti di vista. L’ambito sentimentale risplende, perché i nati sotto il segno riceveranno quell’intesa passione che solo la congiunzione, tra Venere e Marte, può dare. Non mancherà neanche l’influenza dell’amica Luna, sotto il campo professionale. Insomma, all’Ariete aspetta davvero un’intesa settimana.

Tuttavia, la stessa sorte capiterà anche alla Vergine, passionale per sua natura. Infatti, la Luna bacerà il fortunato segno a partire da mercoledì. L’amore trionferà e se siamo in cerca dell’anima gemella, questa settimana è quella favorita.

Ariete e Vergine al top nell’ultima settimana di aprile mentre 3 segni zodiacali dovranno stringere i denti prima di maggio

Se Ariete e Vergine andranno alla grande, la stessa cosa non si direbbe per Leone, Acquario e Scorpione. Questi segni, infatti, sono quelli sfavoriti dalle stelle, per quanto riguarda gli ultimi giorni del mese di aprile.

I tre segni, però, dovranno stringere i denti e resistere, perché da maggio le cose cambieranno.

Se la Luna è piacente con i segni al top, purtroppo per il Leone non sarà così. La Luna ostile, infatti, determina una perdita di energia. Il Leone, probabilmente, non si sentirà al massimo delle sue forze. Colpa del lavoro. Questo, inevitabilmente, porterà anche delle possibili tensioni all’interno di una relazione.

Lo Scorpione, invece, dovrà fare i conti con sé stesso. In realtà, non sarà una settimana sfavorevole, ma dato l’intensa riflessione che lo Scorpione farà con il proprio io, i molteplici pensieri toglieranno parecchia energia.

Terminiamo con l’Acquario, il quale dovrebbe prestare attenzione sia all’ambito lavorativo che alla propria sfera privata. Non sempre entrambe vanno d’accordo. Un po’ come il Leone che, a causa dello stress, potrebbe portare i problemi lavorativi all’interno delle mura domestiche.

