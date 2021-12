Forse è un po’ tardi per parlare di palline di Natale, visto che l’albero dovrebbe essere già stato fatto, eppure non è detta l’ultima parola. Specialmente quando siamo stanchi di vedere ogni anno sempre lo stesso albero di Natale, con gli stessi addobbi e le stesse palline.

Se vogliamo dare un tono di originalità, siamo ancora in tempo. Sicuramente avremo fatto qualche giro nei negozi e nei centri commerciali anche per acquistare i regali natalizi. Ci saremo soffermati per qualche minuto ad ammirare le palline personalizzate, quelle con dentro Babbo Natale, la scritta “Polo nord” e così via. Abbiamo pensato di acquistarle, ma poi abbiamo visto il prezzo.

Ebbene, possiamo avere quelle desiderate palline di Natale con il riciclo creativo, quel fantastico mondo dei “fai da te”, che permette di realizzare praticamente tutto riciclando gli oggetti più impensabili. Pronti per questa nuova sfida? Siamo sicuri che saremo super soddisfatti del risultato.

Come realizzare le palline che abbiamo sempre desiderato

Pochi sanno come avere le bellissime e originali palline di Natale spendendo pochissimo con il riciclo creativo. Ebbene, ciò che ci serve sono palline trasparenti, colla a stick, colla a caldo, colla vinilica, brillantini di vari colori, gancetti, spago, palloncini e decorazioni come pigne, statuette di Babbo Natale o di oggetti e scritte che ricordano il magico periodo natalizio.

Iniziamo con le palline trasparenti. Prendiamo una palla trasparente di medie dimensioni e apriamola al centro in modo da avere due mezze palline. Mettiamo la colla a stick per tutta la circonferenza e i brillantini del colore che vogliamo. Chiudiamo con la mezza pallina e agitiamo. Facciamo scivolare la polvere che non si è attaccata. Prendiamo le decorazioni, che sia la piccola statuetta di Babbo Natale o altro, sotto le quali mettiamo la colla a caldo e attacchiamo alla pallina. Sempre con la colla a caldo, attacchiamo il gancetto che andrà appeso all’albero. In queste palline possiamo mettere anche le nostre foto, quelle dei nostri bambini, degli amici e familiari.

Per l’altra idea innovativa di palline di Natale, gonfiamo un palloncino di piccola media grandezza. Per tutta la circonferenza, attacchiamo lo spago e poi spennelliamo con la colla vinilica, e lasciamo asciugare. Con la forbice tagliamo la chiusura e il palloncino si sgonfierà. Lo leviamo dalla palla creata e attacchiamo fiocchi, palline piccole colorate, pigne solo nella parte superiore e qualche ciuffo di piantine finte. Con la colla a caldo attacchiamo il gancetto e non ci resta che appenderla all’albero.

Pochi sanno come avere le bellissime e originali palline di Natale spendendo pochissimo con il riciclo creativo

È possibile appendere quest’ultima anche al soffitto o alle pareti di casa. In questo caso il palloncino deve essere di grandi dimensioni. Visto com’è facile avere quelle tanto desiderate palline natalizie? Basta amore, pazienza, creatività e divertimento.

Approfondimento

Altro che ghirlande e festoni, queste decorazioni originali e brillanti con il riciclo creativo faranno rimanere a bocca aperta tutti