In questo periodo di crisi e di pandemia molte persone sono alla ricerca di un posto di lavoro. C’è chi rischia di perderlo e chi ormai si è rassegnato al pensiero di non trovarlo più. La situazione è tragica per molti, ma bisogna ammettere che stanno sorgendo anche delle buone possibilità per alcune figure professionali legate a quei settori produttivi nuovi e in espansione.

Per esempio l’azienda che si occupa di servizi postali e finanziari Poste Italiane S.p.A. è alla ricerca di dipendenti in due regioni italiane.

Posti di lavoro per laureati con esperienza

Poste Italiane offre lavoro e sta cercando figure professionali specifiche nell’ambito della logistica in Lombardia ed Emilia Romagna.

Il colosso italiano sta reclutando 125 risorse da inserire nel settore logistico dell’azienda. L’annuncio è rivolto in particolare a giovani laureati con esperienza, ora vedremo i profili ricercati.

Le posizioni aperte includono 63 posti di Senior Logistic Engineer presso la sede di SDA di Milano. La call scade il 17 maggio e si rivolge in particolare a laureati in ingegneria gestionale, economia e scienze statistiche e ingegneria meccanica che abbiamo già avuto esperienza nel project management e nella logistica. Qui è visionabile il bando con tutte le informazioni.

Poste Italiane S.p.A. è alla ricerca di dipendenti in due regioni italiane

Altre 62 assunzioni sono previste come ingegnere logistico presso le sedi SDA di Milano e Bologna. Le risorse dovranno monitorare la produttività dei centri e implementare i piani con lo scopo di massimizzare la produttività.

I candidati richiesti devono avere una laurea in ingegneria gestionale, meccanica o economia. È anche richiesta una esperienza pregressa nell’ambito e una ottima conoscenza degli strumenti informatici e una buona conoscenza degli strumenti di disegno come AutoCAD.

Se siamo alla ricerca di lavoro e rientriamo nei profili richiesti dovremo inviare la nostra candidatura il prima possibile. Magari l’occasione della nostra vita professionale è dietro l’angolo, ma bisogna tentare per scoprirlo.