Quando arrivano le feste c’è una vera frenesia, perché andiamo alla ricerca del regalo perfetto e impazziamo fra mille pacchetti. Dopotutto, anche la fase dell’incartamento richiede tempo. Infatti, presentare un regalo senza una confezione adeguata e ben fatta darebbe sicuramente una brutta impressione a chi lo riceve. Fortunatamente però, non c’è bisogno di spendere grandi cifre per il pacchetto perfetto, basta un rotolo semplice e perfetto in più situazioni. Infatti, pochi sanno che questa carta regalo è l’unica che ci serve per creare dei pacchetti originali per ogni occasione.

La perfetta tavolozza bianca da cui partire

A volte andiamo alla ricerca di tante carte regalo diverse, con motivi di ogni genere, spendendo a volte anche cifre esagerate. In realtà, i regali più eleganti non sfoggiano chissà quali combinazioni di forme e colori. Anzi, la parola d’ordine è minimalismo. Senza contare che alcuni motivi sono anche relativi alla festività in corso e quindi possiamo utilizzare queste carte regalo solo in quell’occasione. La soluzione è un incartamento monocromatico, possibilmente di un colore neutro, come il bianco o il marrone. Ecco perché sempre più persone ricorrono a quella che conosciamo come carta da pacco. Infatti, basta una semplice decorazione per elevarlo a un pacchetto che sembra realizzato in un negozio di lusso.

Pochi sanno che questa carta regalo è l’unica che ci serve per creare dei pacchetti originali per ogni occasione

Quindi, l’unica carta regalo di cui abbiamo bisogno è la semplice carta da pacco, che è una base neutra perfetta da cui partire per personalizzare il pacchetto. La verità è che, una volta che avremo incartato il regalo con cura, può bastare anche un semplice pennarello per fare la differenza. Questo ci permetterà non solo di offrire una confezione originale, ma anche di risparmiare sul biglietto e di evitare di perderlo, scordandosi a chi è destinato il regalo.

Infatti, con un semplice pennarello nero con la punta grossa, possiamo scrivere il nome del destinatario del regalo, con lettere semplici o un corsivo più elaborato. Magari possiamo anche scrivere una dedica o una citazione al centro del pacchetto. Si tratta sicuramente di un pensiero più originale e d’impatto rispetto a una semplice carta di auguri. Aggiungiamo un fiocchetto semplice e l’opera è completa.

A proposito di fiocchetto, possiamo usare questa carta regalo e un semplice nastro per creare una confezione davvero speciale per le persone a cui teniamo di più. Basterà tagliare un pezzo di nastro biadesivo e applicarlo in verticale sulla superfice del regalo impacchettato pronto per Natale. Rimuoviamo la pellicola che copre la parte adesiva e tagliamo una buona lunghezza di nastro di tessuto.

Partendo dall’alto, passiamo da sinistra a destra incollando il nastro all’adesivo, aumentando sempre di più la lunghezza. Quando mancano 3 cm di adesivo, applichiamoci sopra il resto del nastro coprendolo completamente. In questo modo avremo realizzato un albero di Natale in pochi minuti impresso sul pacchetto.

Per quanto riguarda il contenuto, non ci sono solo creme e gioielli, ecco cosa regalare ad amici e parenti in base al loro segno zodiacale.