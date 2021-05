Lo sappiamo bene, prima o poi tutte le nostre calze si bucano o si consumano. In certi casi non è nemmeno possibile rammendarle. Tanti, quindi, a questo punto buttano nella spazzatura le calze. Questo però è un errore perché esistono moltissimi modi creativi per riutilizzare questi capi d’abbigliamento. Iniziamo affrontandone un paio: non butteremo più le calze bucate o consumate quando scopriremo questo due semplicissimi e geniali modi per riutilizzarle a costo zero.

Scarpe lucide

Alcune calze sono abbastanza grandi da poterci inserire la nostra mano. Sono queste che possiamo usare per lucidare le scarpe! Le calze, se abbastanza morbide, sono infatti utilissime per la cura delle scarpe. E sono anche comode! Infilando la mano nel calzino potremo passare a fondo il lucido sulla scarpa senza sporcarci.

Ma non solo. Le calze possono essere usate anche per un tocco finale. Dopo aver dato il lucido, infatti, possiamo usare le calze per raccogliere il prodotto in eccesso e aggiungere brillantezza alle scarpe! E se le nostre confezioni di lucido da scarpe sono un po’ sporche, possiamo conservarle dentro i calzini. In questo modo non sporcheranno gli altri oggetti con cui entreranno in contatto occupando però sempre poco spazio.

Per borracce e bottiglie

Non butteremo più le calze bucate o consumate quando scopriremo questo due semplicissimi e geniali modi per riutilizzarle a costo zero, ecco il secondo che unisce stile e praticità! Le calze lunghe possono inoltre diventare degli utili accessori alla moda. Ultimamente, infatti, sempre più di noi usano bottiglie riutilizzabili, borracce e thermos per bere acqua, the e caffè fuori casa. A volte, però queste possono perdere un po’ di liquido. In altri casi, invece, se contengono bevande calde potrebbe diventare difficile tenerle in mano per il calore.

In questo caso possiamo creare dei bellissimi porta bottiglie con le calze. Basta prendere una calza abbastanza lunga e tagliare via la parte del piede. E voilà, avremo una “manica” in cui infilare la nostra borraccia! Scegliendo calze colorate e decorate potremo in questo modo esprimere anche la nostra personalità e il nostro stile!