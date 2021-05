Attenzione, non scegliamo località turistiche basandoci su esaltanti pubblicità di acque cristalline e spiagge stupende: prediligiamo i posti dove il mare è davvero pulito!

Molte volte si sceglie il posto in cui andare in vacanza in base alle mode e alla bellezza dei paesaggi. Senza chiedersi se il mare è davvero pulito.

Andare in una località di mare, infatti, significa fare ogni giorno il bagno in un’acqua che viene in contatto con il nostro corpo e le nostre mucose.

Sicché, un mare inquinato, anche se apparentemente pulito, potrebbe portarci degli scompensi per la salute. Non dobbiamo, dunque, scegliere la località di mare basandoci su esaltanti pubblicità di acque cristalline e spiagge stupende ma dove il mare è davvero pulito potendosi fregiare del prestigioso riconoscimento della FEE, ovvero della bandiera blu 2021. In particolare ci soffermeremo sulla Campania. Ma guardiamo le classifiche.

Le Bandiere Blu vengono assegnate dalla FEE, che sta per Foundation for Environmental Education. Il riconoscimento avviene a favore dei Comuni rivieraschi e degli approdi turistici, in base ad una serie di standard e criteri.

Tra questi vi è la qualità delle acque, dalle quali vengono prelevati campioni in occasione di un’ispezione non preannunciata da parte dell’ente.

Inoltre, tra i fattori di valutazione rilevano anche la presenza di servizi, l’accessibilità della zona, il grado di sicurezza e la gestione ambientale dell’area.

Sicché, dopo la forte crisi dovuta al Covid, molti Comuni hanno scelto di intraprendere il percorso di purificazione e riqualificazione.

Quindi, i territori bandiera blu, con il loro desiderio di ripartire, sono diventati i motori per la ripresa del turismo italiano in questo momento storico così difficile.

Alcune bandiere blu assegnate nel 2021

La Regione prescelta è la Campania, che quest’anno si è collocata al secondo posto a livello nazionale dopo la Liguria. Essa ha ottenuto ben 19 Bandiere Blu. Cioè una in più rispetto al 2020.

I Comuni premiati sono Massa Lubrense, Piano di Sorrento, Sorrento, Vico Equense, Anacapri, Positano. Poi, abbiamo: Capaccio, Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Casal Velino. Ancora, nel Cilento: Ascea, Pisciotta, Centola, Vibonati, Sapri, Ispani.

Dunque, attenzione: non scegliamo località turistiche basandoci su esaltanti pubblicità di acque cristalline e spiagge stupende: prediligiamo i posti dove il mare è davvero pulito! Ecco elencate alcune delle bandiere blu assegnate nel 2021, in particolare alla Regione Campania.

