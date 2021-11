L’inverno sta arrivando e questa stagione porta con sé molto freddo e i primi malanni. L’inverno ci regala anche frutti buoni, salutari e profumatissimi.

Gli agrumi, come arance e mandarini, possiedono un profumo davvero gradevole e fresco. Quando li mangiamo o li usiamo per altre preparazioni siamo soliti buttare via i loro scarti.

In realtà, non butteremo più le bucce dei mandarini dopo aver scoperto che ci fanno risparmiare tempo e denaro con questo insospettabile utilizzo.

Ma non è tutto. Con queste possiamo anche profumare gli ambienti donando loro una fragranza delicata e naturale. Infatti, ecco come avere la casa profumata per tutto l’inverno con 1 solo semplice ed economico trucchetto che sta spopolando ovunque.

Non sprecare è sempre molto importante. Tuttavia, quello che molti considerano uno scarto può farci risparmiare tempo e soldi sull’acquisto di prodotti.

Se vogliamo saperne di più e scoprire come utilizzarle, non ci resta che continuare a leggere l’articolo.

Dopo una lunga giornata di lavoro, i nostri piedi sono molto stanchi e le scarpe con il tempo possono assorbire cattivi odori. Se le nostre scarpe hanno bisogno soltanto di una veloce rinfrescata, per rimuovere cattivi odori questo è il metodo che fa per noi.

Pertanto, possiamo eliminare la puzza dalle nostre scarpe senza metterle in lavatrice usando le bucce dei mandarini.

Farlo è davvero molto semplice. Mettiamo in una ciotola 30 grammi di bicarbonato. A questo punto, tagliamo a pezzetti la buccia di un mandarino ed aggiungiamola al bicarbonato.

Infine, uniamo anche 6 chiodi di garofano e 3 gocce di tea tree oil. Mescoliamo il tutto e copriamo la ciotola con una pellicola. Lasciamo riposare il composto per circa 30 minuti in modo che il bicarbonato assorba il profumo del mandarino.

Come usarlo e perché funziona

Adesso possiamo prendere 2 fogli di carta assorbente e mettere 2 cucchiai di composto per foglio. Chiudiamo i 2 fogli usando un elastico e mettiamone uno per scarpa. Utilizziamo la carta assorbente per evitare di cospargere la polvere di bicarbonato sulle suole e lasciarne eventuali residui. In questo modo, eviteremo anche che le bucce possano macchiare le scarpe.

Lasciarli agire per tutta la notte ci restituirà scarpe finalmente profumate senza usare costosi prodotti chimici. In questo modo, risparmieremo anche tempo che impiegherebbero le scarpe ad asciugare.

Questo metodo è efficace perché il bicarbonato e i chiodi di garofano servono ad assorbire i cattivi odori. Invece, le bucce del mandarino regalano un profumo piacevole, mentre il tea tree oil è un antibatterico naturale.