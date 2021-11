Le previsioni meteorologiche indicano che probabilmente nei prossimi giorni sulla Penisola, anche in pianura, inizieranno a cadere i primi fiocchi.

Come spiegato dalla redazione di Proiezionidiborsa in questo articolo, la legge è assai severa sulla sicurezza stradale nella stagione invernale. Il rinnovato Codice della Strada prevede sanzioni salate fino a 355 euro per chi, dal 15 novembre, non sia munito di catene a bordo o pneumatici invernali. Occorre quindi sempre fare un salto dal gommista prima di incorrere in spiacevoli ed inutili esborsi di denaro.

Nel caso, però, fossimo costretti a guidare quando nevica, dobbiamo prestare attenzione ad evitare alcune manovre comuni. Queste regole vanno seguite anche se abbiamo montato le gomme da neve.

Come dobbiamo guidare su neve e ghiaccio senza commettere errori fatali con questi consigli

Prima di mettere in moto, dobbiamo assicurarci che tutta la neve accumulatasi sull’auto sia ben spazzata. È pericoloso, infatti lasciare uno strato di neve sul tetto in quanto durante la marcia potrebbe cadere sul nostro parabrezza. Ancor peggio sarebbe la situazione in cui questo cumulo di neve cadesse dinnanzi all’auto che ci segue perché metteremmo a rischio anche l’incolumità altrui.

Partire o ripartire con l’auto sulla strada innevata

Per prima cosa dobbiamo tener presente che dopo aver messo in moto, per non slittare sulla neve, potrebbe essere necessario partire in seconda invece che in prima. Lo stesso vale per le salite. Se siamo in coda e dobbiamo ripartire in salita, occorrerà anche in questo caso ripartire con la seconda marcia e accelerare dolcemente ma in modo costante. Ricordiamoci di rilasciare il pedale della frizione sempre senza bruschi scatti ma gradatamente.

Come frenare con la neve

Freno e acceleratore vanno utilizzati con cautela. La velocità deve essere sempre moderata. In nessun caso dobbiamo commettere l’errore di frenare o accelerare bruscamente. Per frenare, meglio scalare la marcia e pigiare il pedale del freno dolcemente solo se necessario. In curva non dobbiamo frenare, se possibile, perché l’aderenza degli pneumatici si riduce notevolmente. Se avvistiamo una curva dobbiamo prepararci con anticipo. Dovremo scalare la marcia fino alla seconda e affrontare la curva senza frenare. Gireremo il volante senza scatti improvvisi ma dolcemente seguiremo il profilo della curva mantenendo la velocità di percorrenza invariata.

Il tempo di frenata con asfalto sdrucciolevole aumenterà rispetto a quando ci troviamo in condizioni normali. Occorre quindi, lasciare il doppio della consueta distanza fra noi e l’auto che ci precede.

Mai seguire i solchi e le scie

Spesso siamo tentati di seguire le traiettorie senza neve tracciate dal transito delle altre auto ma sbaglieremmo clamorosamente. In questi solchi rimasti senza neve infatti, potrebbe più facilmente formarsi del ghiaccio. È quindi meglio tenerci sulla neve intatta.

Come guidare a seconda del tipo di trazione dell’auto

È importante conoscere il tipo di trazione della nostra auto, per sapere come si comporterà sulla neve. Se la trazione è anteriore, l’auto viene “trainata” dalle ruote anteriori e pertanto la stabilità su strade anche ghiacciate sarà buona. Se la trazione è posteriore, l’auto viene invece “spinta” dalle ruote posteriori e potremmo avere qualche sbandata delle ruote davanti. In compenso le ripartenze anche in salita saranno un gioco da ragazzi. La trazione integrale (sulle quattro ruote) è la soluzione ottimale ma attenzioni ai consumi.

Prima di metterci in auto con condizioni meteo avverse, impariamo come dobbiamo guidare su neve e ghiaccio senza commettere errori fatali con questi consigli.