Fra gli accessori più utilizzati in bagno, troviamo sicuramente gli asciugamani. Questi ultimi, a causa dei frequenti lavaggi, dopo circa un paio di anni tendono a rovinarsi ed andrebbero quindi sostituiti.

Tuttavia, sarebbe un vero e proprio spreco buttarli subito, perché potrebbero essere riutilizzati in casa per risolvere tantissimi problemi. Infatti, grazie ad essi, possiamo realizzare diversi oggetti, alcuni dei quali potrebbero rendere felici anche i nostri animali domestici.

Nelle prossime righe, quindi, sveleremo alcuni trucchetti per dare nuova vita a questi accessori e dar libero sfogo alla nostra creatività.

Una piccola precisazione

Oltre agli asciugamani vecchi ed induriti dal tempo, alcuni potrebbero avere l’esigenza di sbarazzarsi anche quelli macchiati. Infatti, può capitare a volte di ritrovarsi con asciugamani ancora nuovi e soffici, ma con delle macchie impossibili da eliminare.

In questi casi, invece di buttare via tutto, bisognerebbe avere un po’ di pazienza e valutare la posizione delle macchie. Se queste, per esempio, sono vicine ai bordi, basterà tagliare le parti compromesse e ricucire il tutto rinforzando i bordi. Se invece sono sparse su più punti, o al centro, possiamo riciclarli con le idee che proporremo tra poco.

Non butteremo più i vecchi asciugamani dopo aver scoperto queste incredibili tecniche di riciclo

Uno dei modi più semplici per riciclare i vecchi asciugamani è quello di riutilizzarli per le pulizie di casa.

Una volta ritagliati, infatti, essi sono perfetti per lavare vetri, mobili o elettrodomestici in alluminio. Oppure possono diventare degli stracci per lavare i pavimenti.

Oltre a questo, possiamo riutilizzare gli asciugamani per ricreare dei guanti doccia, disegnando la sagoma della propria mano.

In alternativa, essi possono diventare anche dei perfetti paraspifferi da applicare alla base di porte e finestre. Per realizzarli, basterà prendere un asciugamano, ripiegare per 1 cm il bordo del lato lungo verso l’interno e cucirlo. A questo punto, partendo da qui, iniziamo ad arrotolarlo fino a creare un salsicciotto.

Ora non ci resta che adagiare quest’ultimo su un altro asciugamano ed arrotolarlo nuovamente, per aumentare il suo volume. Con della colla a caldo richiudiamo il tutto e, infine, inseriamolo all’interno di una calza maglia per rivestirlo. Cuciamo quindi l’estremità aperta ed applichiamo dei nastri biadesivi, così che possa rimanere fermo sul retro della porta. Quindi, ecco perché non butteremo più i vecchi asciugamani grazie a queste tecniche di riciclo.

Un’altra idea carina che possiamo sfruttare se abbiamo degli animali domestici è quella di realizzare una palla colorata. Ritagliamo 6 paia di pentagoni aiutandoci con una formina. Manteniamo al centro un pentagono e cuciamogli intorno gli altri 5, ripentendo lo stesso procedimento con l’altro paio. Dopo di che uniamoli tra loro su 4 lati e dalla fessura inseriamo vecchi calzini o altri pezzi di stoffa per riempire la palla. Ricuciamo l’ultimo lato e siamo pronti per far divertire i nostri amici a 4 zampe.