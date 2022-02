Al passeggero che compie questo gesto multe da 85 a 338 euro anche se si tratta dell’auto altrui

Quando trasportiamo qualcuno nel nostro veicolo potremmo chiederci se la responsabilità dei suoi gesti possa in qualche modo riflettersi in maniera negativa su di noi. Ci sono infatti molte situazioni in cui questo potrebbe portare a delle sanzioni.

Recentemente ci siamo occupati di quanto avviene rispetto alla cintura di sicurezza. In quel caso, incombe sul guidatore il dovere (non solo morale, ma anche giuridico) di assicurarsi che ciascuna persona che occupa un posto abbia il dispositivo di sicurezza inserito. La mancanza di questo, non lo farà rispondere per le sanzioni comminate ai soggetti che non si sono adeguati. Ma, in caso di incidente colposo, anche secondo la Cassazione, sarà chiamato a rispondere, anche penalmente, per i danni da loro subiti. Oggi invece ci occupiamo di un altro comportamento piuttosto diffuso, ma a cui dovremmo fare attenzione. Infatti, saranno comminate al passeggero che compie questo gesto multe potenzialmente molto salate.

Occhio a non sporgersi

Dunque, vediamo cosa succede se il passeggero si sporge impropriamente dal finestrino. Il testo di riferimento è costituito dall’art.169 del Codice della Strada. Questo articolo prevede alcune norme di comportamento all’interno del veicolo. Il comma 3 a proposito indica che il passeggero, quanto il conducente, “non deve determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo”. Questo comporterebbe un doppio pericolo. In primo luogo, rischia di essere d’intralcio per la circolazione. In secondo luogo, andrebbe a limitare la visibilità del conducente, oltre a impedirgli di compiere in tranquillità alcune manovre.

Recentemente, persino la Cassazione si è occupata del caso di un danno subito da un passeggero che si sporgeva eccessivamente da un finestrino. Nel caso concreto, il guidatore aveva distrattamente chiuso il finestrino mentre il passeggero lo stava aiutando nel fare manovra, arrecandogli un danno. In questo caso la Suprema Corte (Sezione III n.4789/2021) ha da poco riconosciuto la proporzionale riduzione del risarcimento danni. Infatti, il comportamento del passeggero rappresentava una con-causalità dell’evento dannoso. La riduzione accordata dal Giudice di Pace era stata del 50%. Fatto, questo, confermato poi dalla Corte Suprema che ha valutato la legittimità della decisione. Al di là del fatto concreto, questa sentenza indica che il conducente non può essere considerato responsabile di tutto ciò che avviene nell’auto.

Al passeggero che compie questo gesto multe da 85 a 338 euro anche se si tratta dell’auto altrui

Quello di non sporgersi mai dal finestrino non è l’unico obbligo pendente sui passeggeri. Infatti, secondo il Codice della Strada, tutti loro “devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e di non impedirgli la visibilità”.

Ecco, dunque, che quando saliamo in auto dobbiamo ricordare che i nostri gesti, che possono sembrare innocui in una situazione ordinaria, all’interno di un’automobile potrebbero avere un altro peso. Occhio, quindi, perché qualora qualcosa dovesse andare storto, le responsabilità e le multe possono essere anche gravi.