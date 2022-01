Il giardino è una zona della casa che può rappresentare un vero e proprio angolo di paradiso grazie alla calma che trasmette. Chiaramente, perché questo sia possibile c’è bisogno di prendersi cura delle nostre piantine. Lo stesso vale per un semplice prato, per un frutteto o per un orto con verdure e piante officinali. Un elemento essenziale di queste cure è certamente l’acqua. La maggior parte delle piante ha bisogno di essere innaffiata con regolarità, per consentire una fioritura rigogliosa e frutta e verdura saporite. Allo stesso tempo, innaffiare il giardino può richiedere molto tempo e denaro. Fortunatamente, un semplice stratagemma ci permetterà di ammortizzare entrambi questi aspetti. Innaffiamo il giardino risparmiando acqua grazie a delle semplici bottiglie di plastica riciclate in questo modo.

Il segreto di un’innaffiatura moderata

Sappiamo che un afflusso d’acqua regolare è importante per lo sviluppo delle nostre piante. Ciononostante, dobbiamo fare attenzione anche a non esagerare. Infatti, troppa acqua potrebbe portare al marciume delle radici e alla propagazione di malattie fungine. Questo, unito all’obiettivo del risparmio, ha portato all’ideazione dell’irrigazione a goccia. Con il sistema che vi illustreremo oggi avremo la possibilità di ricorrere a questo tipo di irrigazione o a quella più classica. Allo stesso tempo, però, non dovremo essere presenti se non per accendere e spegnere il rubinetto dell’acqua.

Per realizzare questo efficiente sistema di irrigazione fai da te avremo bisogno di più bottiglie. La quantità dipende dalla porzione di terreno che intendiamo innaffiare. Avremo anche bisogno di un coltello, della colla a caldo, un grosso ago e del nastro isolante.

Innaffiamo il giardino risparmiando acqua grazie a delle semplici bottiglie di plastica riciclate in questo modo

Per prima cosa, rimuoviamo il tappo da tutte le bottiglie. Poi, con un grosso ago incandescente, pratichiamo dei fori sui lati delle bottiglie. Accertiamoci soltanto che lo spessore dell’ago sia sufficiente per creare un passaggio che permetta all’acqua di transitare senza troppo sforzo. Infatti, sarà proprio la nostra bottiglia a distribuire l’acqua sul terreno e vogliamo evitare che si accumuli troppa pressione. Adesso, scaldiamo la punta di un coltello affilato e creiamo un foro sul fondo della bottiglia della dimensione del beccuccio. Come sempre, durante queste operazioni consigliamo l’utilizzo di una mascherina e poi, in seguito, di arieggiare la stanza.

A questo punto, dobbiamo semplicemente attaccare tra loro le bottiglie facendo coincidere il beccuccio di una con il foro praticato alla base dell’altra. Fissiamole con della colla a caldo e concludiamo l’opera con del nastro isolante. Adesso, attacchiamo l’unico beccuccio libero rimasto alla pompa dell’acqua. Posizioniamo il nostro sistema di irrigazione fra un filare dell’orto e l’altro o vicino ad una aiuola e azioniamo l’interruttore dell’acqua.

Se desideriamo distribuire meglio l’acqua su una superficie più ampia, invece di unire direttamente ogni bottiglia, usiamo un tubo per l’acqua. Possiamo tagliarlo nel numero di porzioni di cui abbiamo bisogno e usarle per unire le bottiglie. A questo punto, dovremmo solo decidere la quantità d’acqua da dare al giardino e ricordarci di spegnere il rubinetto. Per farlo, possiamo sempre impostare una sveglia sul telefono.

Questo però non è l’unico modo per riciclare delle bottiglie di plastica. Non buttiamo infatti più le bottiglie di plastica perché possono essere molto utili anche in casa e a scuola. Inoltre, possono diventare anche una stupenda decorazione per balcone e giardino.